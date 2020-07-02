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С 6 июля ледовая арена в Солигорске вновь будет принимать посетителей

02.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

С 6 июля ледовая арена в Солигорске вновь будет принимать посетителей

Совсем скоро у жителей Солигорска появиться возможность окунуться в зимнюю прохладу прямо посреди лета. С 6 июля ледовая арена Спортивно-зрелищного комплекса в Солигорске возобновила работу после традиционного летнего перерыва. Об этом сообщает esoligorsk.by.

Расписание сеансов массового катания на текущую неделю:

  • 6 июля - 20:00
  • 7 июля - 20:00
  • 8 июля - 29:00
  • 9 июля - 20:00
  • 10 июля -17:00,20:00
  • 11 июня -17:00,20:00

Внимание! В расписании возможны изменения.

Продолжительность сеанса катания 45 минут.

Стоимость одного сеанса катания: 5 р.

  • для студентов* - 4 р.
  • для детей (до 16 лет) - 3 р.
  • для лиц пенсионного возраста* - 3 р. 50 к.

Стоимость проката одной пары коньков - 3 р.

 
 
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Совсем скоро у жителей Солигорска появиться возможность окунуться в зимнюю прохладу прямо посреди лета.
 
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