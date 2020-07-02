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С 6 июля ледовая арена в Солигорске вновь будет принимать посетителей
02.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Совсем скоро у жителей Солигорска появиться возможность окунуться в зимнюю прохладу прямо посреди лета. С 6 июля ледовая арена Спортивно-зрелищного комплекса в Солигорске возобновила работу после традиционного летнего перерыва. Об этом сообщает
Расписание сеансов массового катания на текущую неделю:
Внимание! В расписании возможны изменения.
Продолжительность сеанса катания 45 минут.
Стоимость одного сеанса катания: 5 р.
Стоимость проката одной пары коньков - 3 р.
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Совсем скоро у жителей Солигорска появиться возможность окунуться в зимнюю прохладу прямо посреди лета.
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