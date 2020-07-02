«Работает и живет по совести» — сегодня 60-летний юбилей у председателя Горского сельсовета Вячеслава Леоновича

Источник материала: Горецкий вестник





Поздравить его с замечательной жизненной датой в Горском центре фольклора и народного творчества собрались руководители, коллеги и все, кто захотел разделить с именинником его праздник.

Со сцены в адрес Вячеслава Михайловича прозвучало много теплых слов, искренних поздравлений и пожеланий.





— Я знаю юбиляра очень давно и отношусь к нему с большим уважением, — отметил председатель райисполкома Александр Бутарев. — Он 38 лет своего трудового стажа посвятил работе на горецкой земле. За эти годы он никогда никого не подвел, все его знают как человека слова и дела.

Не секрет, что экзаменом для сельской власти являются встречи руководства района с населением. Как показывает практика, этот экзамен Вячеслав Михайлович уже много лет подряд выдерживает достойно. Общение главы района, заместителей с жителями агрогородка и деревень проходят в теплой атмосфере, серьезных нареканий в адрес председателя нет, все вопросы он решает во взаимодействии с организациями.





Александр Михайлович поблагодарил юбиляра за многолетнюю работу и вручил высшую награду райисполкома — Почетную грамоту.

Председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова также адресовала Вячеславу Леоновичу много теплых слов и искренних пожеланий. Она отметила его ответственное отношение к любому делу, большую работу в развитии сельских территорий, умение находить взаимопонимание с людьми и многочисленные человеческие качества, которые позволяют сказать, что он работает и живет по совести.





Оксана Олеговна вручила Вячеславу Леоновичу Почетную грамоту районного Совета депутатов.









Также с цветами, подарками и словами благодарности за совместную работу к Вячеславу Михайловичу обратились начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Александр Беляцкий, от имени коллег председатели Добровского и Коптевского сельсоветов Владимир Тербов и Николай Чирков, директор СЗАО «Горы» Сергей Маслаков и другие.









Творческие подарки в виде концертных номеров юбиляру презентовал коллектив художественной самодеятельности Горского центра фольклора и народного творчества.





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Ольга КИММЕЛЬ

Фото Михаила ЛЕВЦОВА





















































