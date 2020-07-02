﻿ Расписание работы поликлиники по обслуживанию взрослого населения Слуцкой ЦРБ в выходные и праздничные дни. 21.by
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Расписание работы поликлиники по обслуживанию взрослого населения Слуцкой ЦРБ в выходные и праздничные дни

02.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Расписание работы поликлиники по обслуживанию взрослого населения Слуцкой ЦРБ в выходные и праздничные дни

  • 2.07 поликлиника работает с 7.30 до 19.00.
  • 3.07 поликлиника не работает (за экстренной медицинской помощью обращаться в приемное отделение Слуцкой ЦРБ).
  • 4.07 поликлиника работает с 9.00 до 15.00 (дежурные специалисты).
  • 5.07 поликлиника работает с 9.00 до 15.00 (дежурный терапевт).

Слуцкий край

 
 
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В выходные и праздничные дни Слуцкая центральная районная больница будет работать в особом режиме.
 
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