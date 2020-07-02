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Расписание работы поликлиники по обслуживанию взрослого населения Слуцкой ЦРБ в выходные и праздничные дни
02.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
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Расписание работы поликлиники по обслуживанию взрослого населения Слуцкой ЦРБ в выходные и праздничные дни
В выходные и праздничные дни Слуцкая центральная районная больница будет работать в особом режиме.
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