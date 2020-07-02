Цветы — к братской могиле мирных жителей

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сегодня, накануне празднования дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, в год 75-летия Великой Победы, волонтеры отряда «Эра Милосердия» Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа собрались, чтобы принести цветы тем, кто перезахоронен в Несвиже по улице Сновской — это останки тысячи с лишним человек, которые были найдены в мае 2018 года на окраине города при проведении земляных работ.

Напомним, что на месте страшной находки начались поисковые работы с целью установления как можно более точной информации о погибших. Захоронение периода 1941 — 1942 года стало братской могилой для мирного населения, предположительно, в большинстве своем — еврейской национальности, и нескольких красноармейцев.

Останки жертв фашистского террора со всеми почестями, в присутствии руководства района, были преданы земле в братской могиле. За их души молились священники православной и католической конфессий, а также председатель иудейского религиозного объединения Республики Беларусь Григорий Хайтович. В тот день в память о безвинно погибших прозвучал залп из воинского оружия…





Им, безвинно погибшим в годы Великой Отечественной войны — цветы от молодого поколения города Несвижа.

— Волонтёрская деятельность в нашем учебном заведении началась с разовых благотворительных акций и трудовых десантов по наведению порядка на территории города.

В настоящее время в качестве волонтёрской работы рассматривается любой вид деятельности, направленный на пользу людям, — рассказывает педагог социальный Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа Надежда Юдина.

Акции гражданско-патриотической направленности, общественно — полезный труд, шефство над детскими и ветеранскими организациями, помощь инвалидам и другие воспитательные мероприятия — это всё в 15-летней шкатулке волонтёров колледжа.

Каждый из учащихся, вступая в ряды волонтёрского отряда, пытается найти для себя что-то новое. Изменить мир к лучшему, проявляя доброту к другим людям.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.