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В Бобруйске пьяный бесправник пошел на таран милицейского авто. Видео происшествия

02.07.2020 16:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске пьяный бесправник протаранил перекрывшую движение машину Департамента охраны, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Ночью в Бобруйске наряд местного отдела охраны заметил Subaru Forester, который ехал по тротуару. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал и попытался скрыться.

Во время преследования в городе скорость водителя иномарки достигала 120 км/ч — была реальная угроза жизни и здоровью других участников дорожного движения. Для остановки автомобиля были привлечены дополнительные группы задержания.

В итоге милицейский Geely перекрыл нарушителю дорогу, но тот не остановился и совершил с ним лобовое столкновение. В результате ДТП никто не пострадал.

Выяснилось, что 39-летний водитель Subaru и двое пассажиров были пьяны. У водителя — 2 промилле алкоголя, также он не имел права управления. На нарушителя составили административные протоколы.

 
 
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