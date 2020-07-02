В Бобруйске пьяный бесправник пошел на таран милицейского авто. Видео происшествия

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске пьяный бесправник протаранил перекрывшую движение машину Департамента охраны, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Ночью в Бобруйске наряд местного отдела охраны заметил Subaru Forester, который ехал по тротуару. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал и попытался скрыться.

Во время преследования в городе скорость водителя иномарки достигала 120 км/ч — была реальная угроза жизни и здоровью других участников дорожного движения. Для остановки автомобиля были привлечены дополнительные группы задержания.

В итоге милицейский Geely перекрыл нарушителю дорогу, но тот не остановился и совершил с ним лобовое столкновение. В результате ДТП никто не пострадал.

Выяснилось, что 39-летний водитель Subaru и двое пассажиров были пьяны. У водителя — 2 промилле алкоголя, также он не имел права управления. На нарушителя составили административные протоколы.