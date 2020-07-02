В Мозыре мужчины, чтобы угнать мотоцикл, откатили его в овраг и спрятали.

Источник материала: Mlife

Мужчина из городского поселка Октябрьский приехал к другу в Мозырь, где за несколько дней совершил ряд преступлений.



28-летний мужчина с другом выпивали спиртное, затем, прогуливаясь по одной из улиц города, заметили припаркованный мотоцикл и решили угнать. Вначале мужчины пытались его завезти без ключа, с помощью проводов. Когда не вышло, они откатили транспортное средство в овраг и там спрятали. Впоследствии Сузуки обнаружили милиционеры и вернули владельцу, сообщает Телеканал «Мозырь».



Через несколько дней они решили поживиться в домах в Наровчизне. Не повезло и на этот раз: машина патрульно-постовой службы поймала их с поличным, когда те пытались украсть электрооборудовние. Житель Октябрьского убежал, но вскоре его задержали уже дома.



Стоит отметить, что 28-летний мужчина 10 лет провёл в местах лишения свободы. Теперь ему грозит новый срок.