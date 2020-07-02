ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Мозыре мужчины, чтобы угнать мотоцикл, откатили его в овраг и спрятали.

02.07.2020 — Разное | Mlife  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mlife

Мужчина из городского поселка Октябрьский приехал к другу в Мозырь, где за несколько дней совершил ряд преступлений.

28-летний мужчина с другом выпивали спиртное, затем, прогуливаясь по одной из улиц города, заметили припаркованный мотоцикл и решили угнать. Вначале мужчины пытались его завезти без ключа, с помощью проводов. Когда не вышло, они откатили транспортное средство в овраг и там спрятали. Впоследствии Сузуки обнаружили милиционеры и вернули владельцу, сообщает Телеканал «Мозырь».

Через несколько дней они решили поживиться в домах в Наровчизне. Не повезло и на этот раз: машина патрульно-постовой службы поймала их с поличным, когда те пытались украсть электрооборудовние. Житель Октябрьского убежал, но вскоре его задержали уже дома.

Стоит отметить, что 28-летний мужчина 10 лет провёл в местах лишения свободы. Теперь ему грозит новый срок.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мозыре мужчины, чтобы угнать мотоцикл, откатили его в овраг и спрятали.далее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Скидки в торговых центрах и магазинах Минска в июле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика