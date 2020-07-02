В Гродненском райисполкоме состоялся торжественный прием, приуроченный ко Дню Независимости Республики Беларусь

Источник материала: Вороновская газета





Мероприятие прошло в нынешний четверг. Среди почетных гостей присутствовал и председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук. На приеме чествовали лучших представителей Гродненского района, людей, которые трудятся изо дня в день на благо своих населенных пунктов, и в целом страны, передает газета «Перспектива».







Мария Голованова почти 30 лет работает с зерном. Благодаря труду этой хрупкой женщины рождается хлеб. Недаром по итогам 2019 года Марию Платоновну удостоили звания лауреата областного конкурса «Человек года Гродненщины».









– Работаю сменным крупчатником мельницы . Мы производим муку: ржаную, сеяную, обдирную, тритикале, муку 1-го, 2-го, 3-го, а также высшего сорта, манную крупу. Я счастлива, конечно, что меня так оценили, удостоили такого звания. Для меня это была огромная неожиданность, – взволнованно делится Мария Голованова, работающая в ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»».







Вместе с Марией Головановой почетного звания удостоены лесничий Сопоцкинского лесничества Гродненского лесхоза Вячеслав Завадский и начальник пожарного аварийно-спасательного поста №12 Гродненского районного отдела по ЧС Юрий Церебей.

Приятным моментом стало также награждение Почетных граждан Гродненского района. Ими стали две представительницы прекрасного пола: управляющий делами Гродненского райисполкома Светлана Добриян и начальник свиноводческого комплекса СПК имени И.П. Сенько Евдокия Досевич. Последняя, к слову, своему родному производству подарила 40 лет жизни, и хозяйство для нее уже давно стало родным.





– Как только окончила институт, так и не меняла своего первого рабочего места. У меня одна запись в трудовой книжке. Я все время шла в ногу со своим любимым производством. Наверное, это и повлияло на то, что я сегодня имею, – рассказывает женщина.

СПК имени И.П. Сенько с трибуны упоминалось не единожды. По итогам 2019-го года сельскохозяйственный производственный кооператив занесен на областную Доску почета. По словам председателя хозяйства Валерия Шумеля, такая репутация достигается упорным трудом работников.





– Сегодня смело можно говорить: экономика предприятия стабильна, коллектив развивается, мы можем себе позволить платить достойную заработную плату нашим сотрудникам. По итогам 2019 года она достигала 1280 рублей. Это и есть главный результат. К тому же я убежден: люди должны работать в комфортных условиях, у них должны быть выходные, возможность отдохнуть, – делится Валерий Шумель.





Поздравительные слова прозвучали и в честь Марины Павлович, которая вместе с мужем растит пятерых детей. Женщина награждена орденом Матери. Конечно, на торжественном приеме собрались лишь отдельные представители района. Однако, по словам председателя Гродненского райисполкома Яна Василевского, наград и похвалы достоин каждый честный и порядочный труженик нашего района.





– Наш народ не расслабился, работаем так, как и работали, в штатном режиме. Даже, может быть, более ответственно в связи с этими мировыми проблемами в экономике и эпидемиологической ситуацией. Поэтому хочется просто поблагодарить людей за работу. Не только награжденных сегодня, но и всех тружеников района. Именно благодаря трудолюбивым людям, проживающим здесь, Гродненский район в числе лидеров по многим показателям не только в области, но и в стране, – подытожил председатель райисполкома.

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