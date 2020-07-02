ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Ощущаю себя в безопасности в любое время». Британец хочет создать сайт о Беларуси для иностранцев

02.07.2020 17:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Британец Даррен прежде чем переехать в Беларусь сменил не одну страну. Сначала родина – Англия, потом Италия, также Канада, Америка и Испания. Список внушительный. Но остановил свой выбор именно на Синеокой. Решающим фактом стала любовь. Сначала его покорила наша соотечественница. Жена Даррена родом из Беларуси. Позже проникся и полюбил родину своей второй половины. И за 5 лет, что он здесь, Беларусь стала не только новым местом жительства, но и вторым домом.  

«Ощущаю себя в безопасности в любое время». Британец хочет создать сайт о Беларуси для иностранцев

Даррен Бус, продюсер:    
Я жил во многих странах: Америка, Италия, Канада, Польша, Испания, Англия. И сейчас в Беларуси я чувствую себя больше дома, чем в Англии. Здесь я ощущаю себя в безопасности в любое время дня и в любом месте. И еще здесь нет мусора.  

«Ощущаю себя в безопасности в любое время». Британец хочет создать сайт о Беларуси для иностранцев

А теперь англичанин с белорусской пропиской хочет познакомить других европейцев с местной культурой и красотами страны, которая ему так полюбилась. Ведет работу над созданием компании, с помощью которой будет организовывать туры с запада на восток. И Беларусь станет первой в списке посещения.   

«Ощущаю себя в безопасности в любое время». Британец хочет создать сайт о Беларуси для иностранцев

Даррен Бус:  
Я создаю сайт, где будет информация о сервисе для иностранцев: список кафе, ресторанов, достопримечательностей и гостиниц. Чтобы туристы могли познакомиться с Беларусью. Ваша страна становится более открытой для приезжих. Здесь дешевле в сравнении со странами запада, а также чище и безопаснее. И еще здесь очень красиво.  

«Я смотрю – за окном снег». Как в Минске живёт музыкант из Нигерии, который учился на микробиолога (читать далее).     

Люди в материале: Даррен Бус, Ольга Власовец

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британец Даррен прежде чем переехать в Беларусь сменил не одну страну. Сначала родина – Англия, потом Италия, также Канада, Америка и Испания. Список внушительный....
 
Новости дня
Новости разные
 
Кому и на сколько увеличат компенсацию при переходе на электрическое отопление и подогрев воды?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика