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Покупателю обязаны продать товар по цене, указанной на сайте интернет-магазина — МАРТ

02.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Покупателю обязаны продать товар по цене, указанной на сайте интернет-магазина — МАРТ

Покупателю обязаны продать товар по цене, указанной на сайте интернет-магазина, рассказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

По словам Инны Гаврильчик, в последние месяцы больше всего обращений граждан по таким нарушениям в интернет-торговле, как отказ от продажи товара по цене, которая ранее содержалась на сайте интернет-магазина, невозможность выбора формы оплаты — наличной или безналичной, установление минимальной суммы заказа. «Если потребитель заказал на сайте товар по указанной цене (возьмем для примера Br50), увидел ответ, что заказ принят, в этом случае договор купли-продажи уже заключен. И заключен он по той цене, которая была на сайте. Поэтому если в последующем продавец отказывается продать товар по такой цене (в нашем случае за Br50), а говорит, что товар стоит дороже, это нарушение законодательства», — подчеркнула она.

Представитель МАРТ пояснила, каким образом потребитель в этом случае может защитить свои права. «Во-первых, рекомендуем обратиться к продавцу с письменной претензией, указав требования о продаже товара по цене, по которой сделал заказ потребитель, с приложением подтверждающих документов. Рекомендуем направлять такую претензию почтовым отправлением, заказным письмом с уведомлением. В крайнем случае можно и по электронному адресу. Но в последующем следует сохранять всю переписку. Либо можно обратиться непосредственно к самому продавцу и сделать запись в книге замечаний и предложений», — отметила она.

Если продавец не предпринимает никаких действий, рекомендуется обратиться в исполнительный распорядительный орган по месту нахождения продавца или по месту проживания потребителя, чтобы урегулировать спор в досудебном порядке. Потребитель также имеет право обратиться в местные исполнительные и распорядительные органы для составления искового заявления и направления его в суд. Далее можно обратиться в общественное объединение потребителей либо самостоятельно в суд с требованием о понуждении к заключению договора.

«Если говорить о выборе формы оплаты, то законодательством о защите прав потребителей предусмотрено, что она осуществляется в наличной и безналичной формах. Продавец обязан предоставить потребителю право выбора. Если он отказывается брать наличные либо принимать оплату картой, это нарушение. Потребитель в данном случае имеет право выбирать, в какой форме он хочет рассчитаться с интернет-продавцом», — добавила Инна Гаврильчик.

Еще одно нарушение — установление минимальной суммы заказа. На сайтах интернет-продавцов могут встречаться упоминания, что заказ принимается, например, на сумму от Br20. Но это ограничение прав потребителя на свободный выбор товара. «Продавец не должен устанавливать некие лимиты: потребитель имеет право заказать товар на сайте интернет-магазина на сумму и меньше. Другое дело, когда не выгодно доставлять небольшую покупку бесплатно. Право интернет-продавца — установить стоимость доставки. Например, если покупка стоит до Br20, доставка платная. Но в любом случае интернет-продавец должен обеспечить возможность выбора любого товара на сайте интернет-магазина по той цене, которая там заявлена, не навязывая покупку до определенной суммы», — обратила внимание начальник управления.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

https://www.belta.by/

 
 
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Покупателю обязаны продать товар по цене, указанной на сайте интернет-магазина, рассказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой...
 
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