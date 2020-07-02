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HBO снимет сериал о первом темнокожем чемпионе мира по боксу. Продюсер – Том Хэнкс

02.07.2020 18:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

HBO снимет сериал о первом темнокожем чемпионе мира по боксу. Продюсер – Том Хэнкс

HBO снимет мини-сериал о первом темнокожем чемпионе мира по боксу. Одним из продюсеров выступит Том Хэнкс. Об этом сообщает Variety.

Сериал, состоящий из шести эпизодов, получил название «Непокорный» (Unruly). Оскароносный Махершала Али («Зеленая книга») сыграет главную роль – боксера в супертяжелом весе Джека Джонсона.

Сценарий создан на основе документально фильма «Слава и падение Джека Джонсона». Сериал расскажет о жизни Джонсона, как росла его популярность, а также о цене, которую он заплатил за цвет кожи и неповиновение.

О дате выхода не сообщается.

Фото: Scott Suchman 

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HBO снимет мини-сериал о первом темнокожем чемпионе мира по боксу. Одним из продюсеров выступит Том Хэнкс. Об этом сообщает Variety. Сериал, состоящий из шести эпизодов,...
 
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