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Принят тот самый указ об ограничении прибыли застройщиков. Подробности

02.07.2020 18:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко подписал указ № 247 «О строительстве жилых помещений», которым ограничил прибыль застройщиков прибылью в 5% при строительстве по долевке и облигациям. Об этом сообщает пресс-служба президента. Подробности — в материале.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Документом устанавливается, что прибыль застройщиков при строительстве жилья с привлечением средств граждан не может превышать 5% от его сметной стоимости в текущих ценах.

Преимущественное право строить многоквартирные жилые дома предоставляется строительным организациям, имеющим собственную техническую базу и специалистов, а также коммунальным унитарным предприятиям по капитальному строительству.

В целях контроля за выполнением требования по ограничению прибыли в указе предусмотрено обязательное проведение застройщиками за счет собственных средств аудита в течение трех месяцев после приемки жилого дома в эксплуатацию. Излишне уплаченные средства (в случае их выявления по итогам аудита) будут возвращены гражданам не позднее месяца со дня получения аудиторского заключения.

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