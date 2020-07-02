Александр Лукашенко: к своей независимости белорусы шли более тысячи лет

Источник материала: Вороновская газета





Об этом Президент заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости

К своей независимости белорусы шли более тысячи лет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА .

Глава государства подчеркнул, что День Независимости — главный государственный праздник — стал символом свободы белорусского народа, который победил смерть в самой страшной войне в истории человечества.





«Да, к своей независимости белорусы шли более тысячи лет. Почти во все времена, начиная с глубокой древности, это был путь борьбы. Борьбы с суровым климатом за урожай, с захватчиками за землю, с угнетателями за свободу, с интервентами за веру, культуру и традиции», — отметил белорусский лидер.

Но Великая Отечественная война стала войной за жизнь, за само существование нации, войной за место белорусов в истории, за место молодой советской республики на карте мира, подчеркнул глава государства.

«Годы оккупации наглядно и жестоко показали людям истинный смысл таких понятий, как безопасность, свобода, суверенитет и независимость. Эти ценности могли быть потеряны навсегда, но были обретены в день освобождения нашей столицы — города Минска, — сказал Александр Лукашенко. — С тех пор сменилось почти четыре поколения белорусов. Но память о героях, которые подарили нам будущее, живет в наших сердцах. В ней много боли, но еще больше гордости. В ней осознание, что все мы, современные белорусы, являемся носителями гена победителей».

Александр Лукашенко: сегодня мало подхватить историческое знамя Победы — настало время защитить его честь Сегодня мало подхватить историческое знамя Победы — настало время защитить его честь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА. «То, что в далеком 45-м белорусский народ отстоял свою независимость с оружием в руках, — это серьезный аргумент против любого вмешательства в жизнь страны. Но сегодня мало подхватить историческое знамя Победы отцов и дедов, гордо пронести его и передать детям. Настало время защитить честь знамени победителей. Когда мы видим, что даже потомки народов, спасенных 75 лет назад от фашистского рабства и геноцида, рушат памятники советским воинам и героизируют нацистов, мы понимаем, что война не закончилась», — подчеркнул глава государства. По его словам, война продолжается в культурной, информационной, политической, экономической сферах. «В братской нам стране даже перешла в горячую фазу», — отметил белорусский лидер. Александр Лукашенко констатировал, что в свое время в бывших республиках СССР произошел раскол в обществе. «Этот исторический опыт мы игнорировать не можем, и эту историческую данность, которая сегодня существует, мы также игнорировать не можем, — заявил глава государства. — Осознание того, что наши предки были великими людьми, — это то, что дает каждому новому поколению чувство самодостаточности и гордости за свое происхождение, делает нацию сильной и независимой».

Александр Лукашенко: попытки дискредитировать поколение победителей будем расценивать как посягательство на суверенитет Именно героические события прошлого формируют национальную идентичность народа, объединяют его. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА. «Поэтому любые попытки дискредитировать поколение победителей мы будем расценивать как посягательство на суверенитет, носителем которого является и белорусский народ», — подчеркнул белорусский лидер. По его словам, нужно понимать, что потомки и идейные последователи тех, кто стоял по другую линию фронта, не оставят попытки переписать историю Второй мировой войны или предать ее забвению. «Но мы просто не имеем права допустить это. Не имеем права во имя памяти тех, кто отдал жизнь за свободу белорусской земли, за наше сегодняшнее настоящее и будущее наших детей и внуков», — подчеркнул Александр Лукашенко. Президент привел данные, что историография Великой Отечественной войны — это более 260 лагерей смерти, более 140 карательных операций на территории Беларуси, более трех лет нечеловеческих страданий белорусов в оккупации — в болотах, землянках. Эта память увековечена в более чем 8 тыс. памятников, в архивных кинопленках и документах, она живет в народной инициативе «Беларусь помнит». «Сегодня важно не только сохранить, но и придать гласности все архивные фонды. Это пакет контраргументов, который поможет будущим поколениям белорусов сохранить героическое наследие своей страны», — заявил Президент. Обращаясь к ветеранам, он отметил, что восстановленный ими мир в стране хранят как самую большую ценность в жизни. «И наш святой долг — во имя вашего великого подвига сохранить и передать следующим поколениям мирную, безопасную и независимую Беларусь. Несмотря на разные преграды, смею вас заверить, мы ее сохраним — эту мирную и независимую страну», — резюмировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко: Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило

Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА. Президент напомнил о советской эпохе, которая, заметил он, дала белорусам возможность впервые в своей истории построить легитимное государство — республику со всеми национальными атрибутами: белорусскими флагом, гербом и гимном. «Но в новейшее время нашему поколению выпала честь реализовать абсолютное право на государственный суверенитет и независимость. К счастью, без крови и потрясений. И мы сделали это, выбрав путь преемственности политических, культурных, социальных традиций — свой, а не навязанный внешними силами, исторический путь. Путь, который многим, как вы видите, уже сегодня не нравится. Но это наш путь, мы его выбрали. И мы будем следовать этим путем, чего бы нам это ни стоило», — сказал глава государства. Александр Лукашенко отметил, что суверенитет и независимость — это самое дорогое, что есть у любого народа. «Они дорого стоят. И если мы хотим быть суверенными и независимыми, нам надо идти на это, спокойно, без потрясений, не вступая в конфликты ни с какими соседями, дальними или близкими, — нам это не надо, мы мирные люди и хотим жить спокойно. Жить за свой счет, своим трудом, нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим», — подчеркнул белорусский лидер. Он напомнил, что на республиканских референдумах в 1990-х белорусский народ поддержал языковое равенство и дату Дня Независимости, сделал выбор в пользу сильной власти, способной обеспечить безопасность и стабильность государственного развития. «Странно, но в последнее время все чаще слышу критику этой формы государственного устройства нашей страны. Я хочу некоторым напомнить, а молодежь, которая этого не знает, проинформировать, что ни я взял и монополизировал эту власть, взвалил на свои плечи непосильную ношу. Тогда мы представляли кровавый обрубок большого, великого государства — Советского Союза. Ни денег, ни муки, чтобы хлеб испечь, кругом забастовки. И тогда я предложил варианты, не кулуарно, не имея тогда еще никакой власти. И вы на референдуме, поддержав меня, взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу», — сказал глава государства. По его словам, сейчас многие постсоветские страны завидуют белорусам, которые спокойно прошли путь становления. «Сегодня отдельным неймется, хочется перевернуть, реформ. Только хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить из деревень и сел в город-герой Минск. Посмотрите на Америку — богатейшая страна. Посмотрите на Западную Европу — им-то чего неймется? Посмотрите, что творится: последние события и пандемия породили в Соединенных Штатах Америки 60 млн безработных, голодные бунты. Мы не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать углеводороды, золото и металлы. У нас только руки, мозги, голова на плечах. А для этого надо, чтобы экономика всего мира существовала, если экономика всего мира закроется, закроемся и мы, потому что мы экспортно ориентированные, основное сырье и ресурсы покупаем из-за рубежа», — добавил Президент.