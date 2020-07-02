Лукашенко: если мы пойдем по навязанным сценариям заграничных кукловодов, то перестанем быть белорусами

Источник материала: ОНТ

На торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, Президент Беларуси заявил, что мир на грани смены эпох, которая снова разделит его историю на до и после. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Главы государства, время ставит белорусский народ перед новым вызовом – вызовом, который испытывает на прочность многие государства, союзы, а также дружественные и экономические отношения между странами.

Фото: БЕЛТА

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