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Лукашенко: если мы пойдем по навязанным сценариям заграничных кукловодов, то перестанем быть белорусами

02.07.2020 18:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: если мы пойдем по навязанным сценариям заграничных кукловодов, то перестанем быть белорусами

На торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, Президент Беларуси заявил, что мир на грани смены эпох, которая снова разделит его историю на до и после. Об этом сообщает БЕЛТА. 

По словам Главы государства, время ставит белорусский народ перед новым вызовом – вызовом, который испытывает на прочность многие государства, союзы, а также дружественные и экономические отношения между странами. 

Фото: БЕЛТА

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На торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, Президент Беларуси заявил, что мир на грани смены эпох, которая снова разделит его историю на до и после....
 
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