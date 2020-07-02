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На командный пункт 115 зенитного ракетного полка прибыло новое пополнение

02.07.2020 18:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На командном пункте 115 зенитного ракетного полка в торжественной обстановке вручено оружие военнослужащим нового пополнения, каждый юноша принял кодекс чести защитника Отечества, который обязывает делами и поступками заслуживать уважение земляков, родных и близких.

На командный пункт 115 зенитного ракетного полка прибыло новое пополнение

Рядовой Лесовец Алексей Антонович, продолжил семейную традицию и назначен для прохождения службы на командный пункт полка, на котором 15 лет назад служили его отец.

На командный пункт 115 зенитного ракетного полка прибыло новое пополнение

Старший прапорщик Антон Лесовец, более 25 лет прослужил на командном пункте за которые зарекомендовал себя профессионалом своего дела и воспитал ни одно поколение защитников Отечества.

На командный пункт 115 зенитного ракетного полка прибыло новое пополнение

Алексей Лесовец стремиться учиться у старших товарищей военному делу, перенимать их опыт и мастерство, чтобы с достоинством и гордостью нести звание защитника Отечеству.

 
 
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  На командном пункте 115 зенитного ракетного полка в торжественной обстановке вручено оружие военнослужащим нового пополнения, каждый юноша принял кодекс чести...
 
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