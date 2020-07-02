ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вся семья в сборе: Рики Мартин показал всех своих детей на одном фото

02.07.2020 18:42 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Вся семья в сборе: Рики Мартин показал всех своих детей на одном фото

Популярный певец Рики Мартин и его супруг показали на одном снимке всех своих детей. Пост опубликован в Instagram певца.

На черно-белом снимком запечатлены 48-летний певец, его 36-летний супруг и их дети от суррогатной матери – 11-летние близнецы Маттео и Валентино, годовалая дочка Люсия и годовалый сын Рен.

Семья приняла участие в фотосессии для британской версии журнала Vogue впервые в полном составе. В выпуске рассказывается, как знаменитые пары проводят время на карантине.

Фото: instagram.com/ricky_martin

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярный певец Рики Мартин и его супруг показали на одном снимке всех своих детей. Пост опубликован в Instagram певца. На черно-белом снимком запечатлены 48-летний...
 
Новости дня
Новости разные
 
Воитель сбил велосипедиста, передал его медикам скорой, пояснив, что тот сам упал, и уехал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика