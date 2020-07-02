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Вся семья в сборе: Рики Мартин показал всех своих детей на одном фото
Источник материала: ОНТ
Популярный певец Рики Мартин и его супруг показали на одном снимке всех своих детей. Пост опубликован в Instagram певца.
На черно-белом снимком запечатлены 48-летний певец, его 36-летний супруг и их дети от суррогатной матери – 11-летние близнецы Маттео и Валентино, годовалая дочка Люсия и годовалый сын Рен.
Семья приняла участие в фотосессии для британской версии журнала Vogue впервые в полном составе. В выпуске рассказывается, как знаменитые пары проводят время на карантине.
Фото: instagram.com/ricky_martin
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Популярный певец Рики Мартин и его супруг показали на одном снимке всех своих детей. Пост опубликован в Instagram певца. На черно-белом снимком запечатлены 48-летний...
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