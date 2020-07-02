Вся семья в сборе: Рики Мартин показал всех своих детей на одном фото

Источник материала: ОНТ

Популярный певец Рики Мартин и его супруг показали на одном снимке всех своих детей. Пост опубликован в Instagram певца.

На черно-белом снимком запечатлены 48-летний певец, его 36-летний супруг и их дети от суррогатной матери – 11-летние близнецы Маттео и Валентино, годовалая дочка Люсия и годовалый сын Рен.

Семья приняла участие в фотосессии для британской версии журнала Vogue впервые в полном составе. В выпуске рассказывается, как знаменитые пары проводят время на карантине.

Фото: instagram.com/ricky_martin

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