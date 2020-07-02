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Прибыль застройщиков при строительстве жилья с привлечением средств граждан ограничена 5%

02.07.2020 18:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №247 "О строительстве жилых помещений", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Прибыль застройщиков при строительстве жилья с привлечением средств граждан ограничена 5%

Документом устанавливается, что прибыль застройщиков при строительстве жилья с привлечением средств граждан не может превышать 5% от его сметной стоимости в текущих ценах.

Прибыль застройщиков при строительстве жилья с привлечением средств граждан ограничена 5%

Преимущественное право строить многоквартирные жилые дома предоставляется строительным организациям, имеющим собственную техническую базу и специалистов, а также коммунальным унитарным предприятиям по капитальному строительству.

Прибыль застройщиков при строительстве жилья с привлечением средств граждан ограничена 5%

В целях контроля за выполнением требования по ограничению прибыли в указе предусмотрено обязательное проведение застройщиками за счет собственных средств аудита в течение трех месяцев после приемки жилого дома в эксплуатацию.

Прибыль застройщиков при строительстве жилья с привлечением средств граждан ограничена 5%

Излишне уплаченные средства (в случае их выявления по итогам аудита) будут возвращены гражданам не позднее месяца со дня получения аудиторского заключения.

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №247 "О строительстве жилых помещений", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства. Документом...
 
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