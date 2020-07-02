Выходные дни. ГАИ усиливает надзор за дорожным движением

Источник материала: Виртуальный Брест

Впереди долгожданные длинные выходные дни, синоптики обещают хорошую погоду. Многие отправятся к водоемам, кто-то на дачу и за город. Чтобы не омрачить эти праздничные выходные Госавтоинспекция напоминает о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.





Водителям необходимо быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость движения и соблюдать дистанцию до впереди идущего транспортного средства, отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений.

Также следует напомнить о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. В эти дни в области будут работать рейдовые группы, нацеленные на пресечение фактов грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Водителям и пешеходам требуется соблюдать осторожность и внимательность при приближении к пешеходным переходам, особенно нерегулируемым. Соблюдайте ПДД и будьте взаимовежливы!

Во время поездки не забывайте о мерах безопасности: ремень безопасности, наличие мотошлема. Напоминаем о важности быть пристегнутыми абсолютно всем, кто находится в салоне автомобиля, а в случае перевозки пассажиров на мотоцикле или скутере, у них так же, как и у водителя должны быть мотошлемы.

Взрослым нужно позаботиться о безопасной перевозке детей. Не забывайте, ребенок в возрасте до 12 лет должен перевозиться в детском удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту, а также пристегнутым ремнем безопасности. За нарушение данного правила, предусмотрена административная ответственность – предупреждение или штраф в размере до четырех базовых величин. Но главное – это жизнь и здоровье вашего чада.

С учетом теплой погоды на дорогах – большое количество велосипедистов. Следует помнить, что в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедист должен передвигаться с включенными фонарями, излучающими белый свет спереди и красный сзади.

Хороших и безопасных выходных!