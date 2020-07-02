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Выходные дни. ГАИ усиливает надзор за дорожным движением

02.07.2020 18:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Впереди долгожданные длинные выходные дни, синоптики обещают хорошую погоду. Многие отправятся к водоемам, кто-то на дачу и за город. Чтобы не омрачить эти праздничные выходные Госавтоинспекция напоминает о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.

Выходные дни. ГАИ усиливает надзор за дорожным движением

Водителям необходимо быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость движения и соблюдать дистанцию до впереди идущего транспортного средства, отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений.

Также следует напомнить о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. В эти дни в области будут работать рейдовые группы, нацеленные на пресечение фактов грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Водителям и пешеходам требуется соблюдать осторожность и внимательность при приближении к пешеходным переходам, особенно нерегулируемым. Соблюдайте ПДД и будьте взаимовежливы!
Во время поездки не забывайте о мерах безопасности: ремень безопасности, наличие мотошлема. Напоминаем о важности быть пристегнутыми абсолютно всем, кто находится в салоне автомобиля, а в случае перевозки пассажиров на мотоцикле или скутере, у них так же, как и у водителя должны быть мотошлемы.

Взрослым нужно позаботиться о безопасной перевозке детей. Не забывайте, ребенок в возрасте до 12 лет должен перевозиться в детском удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту, а также пристегнутым ремнем безопасности. За нарушение данного правила, предусмотрена административная ответственность – предупреждение или штраф в размере до четырех базовых величин. Но главное – это жизнь и здоровье вашего чада.

С учетом теплой погоды на дорогах – большое количество велосипедистов. Следует помнить, что в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедист должен передвигаться с включенными фонарями, излучающими белый свет спереди и красный сзади.

Хороших и безопасных выходных!

Выходные дни. ГАИ усиливает надзор за дорожным движением

Выходные дни. ГАИ усиливает надзор за дорожным движением

Выходные дни. ГАИ усиливает надзор за дорожным движением Выходные дни. ГАИ усиливает надзор за дорожным движением Выходные дни. ГАИ усиливает надзор за дорожным движением Выходные дни. ГАИ усиливает надзор за дорожным движением Выходные дни. ГАИ усиливает надзор за дорожным движением
Выходные дни. ГАИ усиливает надзор за дорожным движением Выходные дни. ГАИ усиливает надзор за дорожным движением Выходные дни. ГАИ усиливает надзор за дорожным движением Выходные дни. ГАИ усиливает надзор за дорожным движением

Выходные дни. ГАИ усиливает надзор за дорожным движением

 
 
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  Впереди долгожданные длинные выходные дни, синоптики обещают хорошую погоду. Многие отправятся к водоемам, кто-то на дачу и за город. Чтобы не омрачить эти...
 
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