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В Сибири бушуют пожары. В огне более 200 тысяч гектаров леса
Источник материала: СТВ
Новости России. В Сибири бушуют природные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В одной только Якутии стихия уничтожила без малого 1,5 миллиона гектаров тайги. Тяжелая ситуация складывается также в Магаданской области, на Камчатке, Чукотке и в Красноярском крае.
Режим чрезвычайной ситуации введен уже в шести регионах. В борьбе с пожарами задействованы сотни специалистов, наземная и воздушная техника.
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Новости России. В Сибири бушуют природные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огнем охвачены уже более 200 тысяч гектаров леса. С каждым днем...
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