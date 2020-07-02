В Сибири бушуют пожары. В огне более 200 тысяч гектаров леса

Источник материала: СТВ

Новости России. В Сибири бушуют природные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огнем охвачены уже более 200 тысяч гектаров леса. С каждым днем пораженная площадь увеличивается.





В одной только Якутии стихия уничтожила без малого 1,5 миллиона гектаров тайги. Тяжелая ситуация складывается также в Магаданской области, на Камчатке, Чукотке и в Красноярском крае.





Режим чрезвычайной ситуации введен уже в шести регионах. В борьбе с пожарами задействованы сотни специалистов, наземная и воздушная техника.