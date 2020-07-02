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В Красноярском крае госинспекторы спасли тонущего лосенка

02.07.2020 19:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Красноярском крае госинспекторы спасли тонущего лосенка

В национальном парке «Красноярские Столбы», который расположен в Красноярском крае, госинспекторы спасли тонущего двухмесячного лосенка. Информация размещена на официальном сайте.


Животное инспекторы обнаружили в реке. Лосенок плыл вдоль скал, как вдруг под одной из них стал тонуть. В том месте как раз сильное течение и ямы. Люди сразу направили лодку к зверю.

«Увидев его под водой, подняли детеныша и затащили в лодку. Сначала из его носа и рта шла вода, а потом он задышал», – рассказал госинспектор Вячеслав Сергиенко.

Лосенок быстро пришел в себя благодаря оперативной помощи людей. Его выпустили недалеко от места, где нашли. Так как у копытных очень развит материнский инстинкт, инспекторы понадеялись, что животное встретится со своей семьей. 

Позднее инспекторы проверили этот участок и отметили следы копытных. Значит, лосенок встретился со своей мамой.

Фото: afanasy.biz

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В национальном парке «Красноярские Столбы», который расположен в Красноярском крае, госинспекторы спасли тонущего двухмесячного лосенка. Информация размещена на...
 
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