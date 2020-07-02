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Прогноз погоды на 3 июля: до+31°C, ненастье и дожди

02.07.2020 19:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 3 июля: до+31°C, ненастье и дожди

Июль, как правило, самый теплый и самый щедрый на дожди и грозы месяц. Именно такая погода прогнозируется в ближайшие выходные. Средняя температура воздуха уже сейчас до 5 градусов выше климатической нормы.

3 июля будет ненастная погода. Ее будет определять активный, контрастный атмосферный фронт. Двигаясь медленно с запада на восток, его облачные поля будут причиной дождей и гроз. Поэтому не забывайте зонт.

В пятницу страну накроют плотные облака и на большей части территории страны пройдут дожди. Утром и днем прогремят грозы, по юго-восточной половине - ливни и град. Влажность до 90%. Утром слабый туман. Видимость до километра. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах ночью порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра.

Уже к 8:00 будет достаточно тепло: от 18°C по западу до 22°C по юго-востоку.

В середине дня столбики термометров достигнут отметки в 31°C. Так жарко будет в Гомеле. А вот в Бресте существенно прохладнее – в районе 21°C. В столице ожидается 22°C.

К вечеру температура упадет на несколько градусов: от 19°C по северо-западной половине до 28°C по юго-востоку.

В субботу погоду продолжит определять активная фронтальная система, сохраняя ненастье. Ночью на большей части территории, а днем преимущественно по юго-востоку пройдут кратковременные дожди. В юго-восточных районах также местами ожидаются грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Ночью от 12°C по северо-западу до 20°C по юго-востоку страны, днем 21°C...27°C. В воскресенье с ростом атмосферного давления погода пойдет на поправку.  

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Июль, как правило, самый теплый и самый щедрый на дожди и грозы месяц. Именно такая погода прогнозируется в ближайшие выходные. Средняя температура воздуха уже...
 
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