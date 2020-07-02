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Александр Лукашенко: «Все мы, современные белорусы, являемся носителями гена победителей»

02.07.2020 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «Все мы, современные белорусы, являемся носителями гена победителей»

Традиционно оно проходит под сводами Дворца Республики и открывает череду официальных мероприятий в честь главного государственного праздника нашей страны. Среди приглашенных – известные и заслуженные люди, руководители различных ведомств и предприятий, парламентарии, представители молодежи, и конечно, ветераны. Их подвиг Беларусь помнит и гордится.

Александр Лукашенко: «Все мы, современные белорусы, являемся носителями гена победителей»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Великая Отечественная война стала войной за жизнь, за само существование нации, войной за место белорусов в истории, за место молодой советской республики на карте мира.

Годы оккупации наглядно и жестоко показали людям истинный смысл таких понятий, как безопасность, свобода, суверенитет и независимость. Эти ценности могли быть потеряны навсегда, но были обретены в день освобождения нашей столицы – города Минска.

С тех пор сменилось почти четыре поколения белорусов. Но память о героях, которые подарили нам будущее, живет в наших сердцах. В ней много боли, но еще больше гордости. В ней осознание, что все мы, современные белорусы, являемся носителями гена победителей.

Осознание того, что наши предки были велики людьми – это то, что дает каждому новому поколению чувство самодостаточности и гордости за свое происхождение, делает нацию сильной и независимой.

Именно героические события прошлого формируют национальную идентичность народа и объединяют его.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном...
 
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