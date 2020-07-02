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Забыла про трос. В Лиде видеокамеры помогли найти угонщика велосипеда

02.07.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Забыла про трос. В Лиде видеокамеры помогли найти угонщика велосипеда

Весенне-летний период ознаменован увеличением количества краж велосипедов. Зачастую причиной такого рода преступлений становиться небрежность граждан, но в некоторых случаях злоумышленники готовятся к преступлению.

К сожалению, кража, которая произошла в Лиде 1 июля, была по причине человеческой небрежности. 39-летняя местная жительница оставила велосипед в подъезде жилого дома. Для сохранности имущества у нее был трос. Однако гражданка забыла им воспользоваться.

Утром местная жительница, выходя из дома, увидела, что ни троса, ни велосипеда нет на месте. Сообщение о краже поступило в Лидский РОВД. В ходе проведения ОРМ правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели мужчину, который уезжает на чужом средстве передвижения. При проведении дальнейших мероприятий его личность была установлена.

В совершении данного уголовно-наказуемого деяния подозревается 31-летний житель Гродненского района. Сумма причиненного им ущерба составила 595 белорусских рублей. Ранее данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности. По данному факту его действиям дана правовая оценка, сообщает милиция.

 
 
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Весенне-летний период ознаменован увеличением количества краж велосипедов. Зачастую причиной такого рода преступлений становиться небрежность граждан, но в...
 

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