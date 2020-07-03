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«МанСити» устроил для «Ливерпуля» чемпионский коридор, а затем разгромил его

03.07.2020 06:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый матч «Ливерпуля» в качестве чемпиона английской премьер-лиги завершился гостевым поражением от «Манчестер Сити» — 0:4.


Reuters

Перед началом встречи выигравшие в прошлом году титул футболисты «Манчестер Сити» устроили для новых обладателей трофея чемпионский коридор.


Reuters

Но после стартового свистка хозяева забыли про любезности и устроили «Ливерпулю» форменный разгром. Уже после первого тайма «Сити» вел 3:0 после голов Де Брюйне, Стерлинга и Фодена.

А на 66-й минуте окончательный счет установил Окслейд-Чемберлен, забивший в собственные ворота.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Жоау Канселу, 73), Эрик Гарсия, Менди, Лапорт (Отаменди, 79), Фоден, Гюндоган, де Брюйне, Родри Эрнандес, Стерлинг (Бернарду Силва, 79), Габриэл Жезус (Марез, 58).

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд (Уильямс, 76), Гомес (Окслейд-Чемберлен, 46), Вейналдум (Кейта, 62), Фабиньо, Хендерсон, Мане (Минамино, 85), Фирмино (Ориги, 62), Салах.

 
 
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Первый матч «Ливерпуля» в качестве чемпиона английской премьер-лиги завершился гостевым поражением от «Манчестер Сити» - 0:4.
 
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