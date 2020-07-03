|
«Готовились два дня, шили ребёнку наряд». Как минчане отметили День вышиванки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси отмечают День вышиванки. Сотни людей 2 июля отдали предпочтение народному стилю одежды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во всех уголках нашей страны молодежь по традиции устраивает массовые гуляния, самые крохотные белорусы и их мамы получают в подарок национальные распашонки с орнаментом, дарят вышиванки и медикам. А вот в Бресте накануне праздника стартовал велопробег.
Лучшая студентка по итогам 2019 года Дарья Павловская на праздник национального орнамента приехала 2 июля из Барановичей. В вышиванке. Но наряд с узорами носит не только по праздникам, но и на учебу, встречи с друзьями и на прогулки по городу.
Дарья Павловcкая, победитель конкурса «Студент года-2019»:
Море интерактива в центре Минска. Это и фудкорт, и фотомастерская, и выставка народных умельцев.
Алла Смолякова, мастер соломоплетения:
Это не просто украшение, у каждого вышитого узора – свое значение.
Оксана Семашко, корреспондент:
По орнаментам современные ученые считывают массу информации о жизни предыдущих поколений. Одежду с узорами раньше приберегали для особых случаев.
Виталия Селивончик, студентка Гродненского государственного аграрного университета:
Вышиванка олицетворяла возраст и даже служила альтернативой паспорту. В каждой – судьбы нескольких поколений.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь БРСМ:
День вышиванки в нашей стране проходит уже пятый год. Белорусы считают своим долгом сохранить уникальное рукотворное культурное наследие.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Белорусские спортсмены, как никто другой, знают, что свои национальные обереги помогают в покорении высоких вершин. Орнамент придает им уверенности и силы на крупных международных соревнованиях.
Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:
А это уже Витебск. Здесь сегодня тоже надели модные вышиванки.
Готовились два дня, шили специально ребенку наряд. Очень рады.
Творческие подарки с национальным колоритом сегодня получили все гости праздника. И даже если значение узора неясно, можно не беспокоиться. Абсолютно все рисунки на ткани обозначают только положительное.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси отмечают День вышиванки. Сотни людей 2 июля отдали предпочтение народному стилю одежды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)