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«Готовились два дня, шили ребёнку наряд». Как минчане отметили День вышиванки

03.07.2020 06:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают День вышиванки. Сотни людей 2 июля отдали предпочтение народному стилю одежды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Готовились два дня, шили ребёнку наряд». Как минчане отметили День вышиванки

Во всех уголках нашей страны молодежь по традиции устраивает массовые гуляния, самые крохотные белорусы и их мамы получают в подарок национальные распашонки с орнаментом, дарят вышиванки и медикам. А вот в Бресте накануне праздника стартовал велопробег.

К национальному флешмобу в Минске подключилась Оксана Семашко.

«Готовились два дня, шили ребёнку наряд». Как минчане отметили День вышиванки

Лучшая студентка по итогам 2019 года Дарья Павловская на праздник национального орнамента приехала 2 июля из Барановичей. В вышиванке. Но наряд с узорами носит не только по праздникам, но и на учебу, встречи с друзьями и на прогулки по городу.

«Готовились два дня, шили ребёнку наряд». Как минчане отметили День вышиванки

Дарья Павловcкая, победитель конкурса «Студент года-2019»:
Это очень важно, потому что наша история, это наш бэкграунд, от которого мы будем отталкиваться и двигаться вперед.

«Готовились два дня, шили ребёнку наряд». Как минчане отметили День вышиванки

Море интерактива в центре Минска. Это и фудкорт, и фотомастерская, и выставка народных умельцев.

«Готовились два дня, шили ребёнку наряд». Как минчане отметили День вышиванки

Алла Смолякова, мастер соломоплетения:
Представляем мы здесь могилевских ремесленников на этом празднике. И поэтому работы здесь нескольких мастеров. Вот, например, такие замечательные стилизованные аисты, которые у нас разлетаются вообще по всему миру.

Это не просто украшение, у каждого вышитого узора – свое значение.

«Готовились два дня, шили ребёнку наряд». Как минчане отметили День вышиванки

Оксана Семашко, корреспондент:
Такой костюм, что сейчас на мне, раньше носили незамужние уроженки Гомельской области. Кстати, что соответствует и моей малой родине, и моему статусу. И такая одежда несомненно, наша визитная карточка и символ, оберег.

«Готовились два дня, шили ребёнку наряд». Как минчане отметили День вышиванки

По орнаментам современные ученые считывают массу информации о жизни предыдущих поколений. Одежду с узорами раньше приберегали для особых случаев.

«Готовились два дня, шили ребёнку наряд». Как минчане отметили День вышиванки

Виталия Селивончик, студентка Гродненского государственного аграрного университета:
Классные сувениры. Можно носить и на руку как браслетик. Мужчины используют как бабочку-галстук. Дети носят тоже как резиночки.

Вышиванка олицетворяла возраст и даже служила альтернативой паспорту. В каждой – судьбы нескольких поколений.

«Готовились два дня, шили ребёнку наряд». Как минчане отметили День вышиванки

Дмитрий Воронюк, первый секретарь БРСМ:
Надевая вышиванку, мы, жители Беларуси, связываем себя с поколениями других белорусов, которые мечтали о светлой, мирной и красивой Беларуси. И сегодня она у нас есть. И наша задача, сегодняшнего поколения – все это приумножить.

«Готовились два дня, шили ребёнку наряд». Как минчане отметили День вышиванки

День вышиванки в нашей стране проходит уже пятый год. Белорусы считают своим долгом сохранить уникальное рукотворное культурное наследие.

«Готовились два дня, шили ребёнку наряд». Как минчане отметили День вышиванки

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Вышиванка делалась из льняной ткани. То есть льняная ткань это, вообще, я считаю, символ Беларуси. И лен, кроме чистоты, экологичности, как говорится, еще и транслирует то, что это васильки, это открытое небо, пространство.

«Готовились два дня, шили ребёнку наряд». Как минчане отметили День вышиванки

Белорусские спортсмены, как никто другой, знают, что свои национальные обереги помогают в покорении высоких вершин. Орнамент придает им уверенности и силы на крупных международных соревнованиях.

«Готовились два дня, шили ребёнку наряд». Как минчане отметили День вышиванки

Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:
Белорусский орнамент является частью любой белорусской экипировки белорусского спортсмена. И каждый раз, когда наши спортсмены приезжают на международные соревнования и звучит национальный гимн Беларуси, поднимается флаг, спортсмены испытывают гордость.

А это уже Витебск. Здесь сегодня тоже надели модные вышиванки.

«Готовились два дня, шили ребёнку наряд». Как минчане отметили День вышиванки

Готовились два дня, шили специально ребенку наряд. Очень рады.

«Готовились два дня, шили ребёнку наряд». Как минчане отметили День вышиванки

Творческие подарки с национальным колоритом сегодня получили все гости праздника. И даже если значение узора неясно, можно не беспокоиться. Абсолютно все рисунки на ткани обозначают только положительное.

Люди в материале: Оксана Семашко, Дарья Павловcкая, Алла Смолякова, Виталия Селивончик, Дмитрий Воронюк, Татьяна Лугина, Юлия Комлева

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси отмечают День вышиванки. Сотни людей 2 июля отдали предпочтение народному стилю одежды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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