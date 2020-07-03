Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов с Днем Независимости Республики Беларусь

Источник материала: Вороновская газета





Уважаемые жители Вороновского района!

Примите искренние поздравления с Днем Независимости Республики Беларусь!

3 июля — радостная и светлая дата для каждого белоруса. В этот праздничный день мы отдаем дань глубокого уважения ветеранам за беззаветную любовь, преданность Отечеству, за стойкость, проявленные в борьбе за мир и счастье белорусского народа.

Выражаем признательность за добросовестную, плодотворную работу землякам, кто трудился в послевоенное время. Заложенные десятилетиями традиции бережно сохраняются и приумножаются теми, кто приходит на смену, создавая прочный фундамент дальнейшего процветания Вороновщины.

Самое главное богатство района — люди. Трудолюбивые и талантливые вороновчане отличаются особой теплотой души, гостеприимством, порядочностью, любят свой край, уважают его историю.

Желаем вам, дорогие земляки, здоровья, успехов, стабильности, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, благополучия, новых свершений на благо сильной и мирной Беларуси!

С праздником!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.