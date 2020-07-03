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Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов с Днем Независимости Республики Беларусь
03.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Уважаемые жители Вороновского района!
Примите искренние поздравления с Днем Независимости Республики Беларусь!
3 июля — радостная и светлая дата для каждого белоруса. В этот праздничный день мы отдаем дань глубокого уважения ветеранам за беззаветную любовь, преданность Отечеству, за стойкость, проявленные в борьбе за мир и счастье белорусского народа.
Выражаем признательность за добросовестную, плодотворную работу землякам, кто трудился в послевоенное время. Заложенные десятилетиями традиции бережно сохраняются и приумножаются теми, кто приходит на смену, создавая прочный фундамент дальнейшего процветания Вороновщины.
Самое главное богатство района — люди. Трудолюбивые и талантливые вороновчане отличаются особой теплотой души, гостеприимством, порядочностью, любят свой край, уважают его историю.
Желаем вам, дорогие земляки, здоровья, успехов, стабильности, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, благополучия, новых свершений на благо сильной и мирной Беларуси!
С праздником!
Вороновский районный исполнительный комитет.
Вороновский районный Совет депутатов.
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Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов с Днем Независимости Республики Беларусь
Уважаемые жители Вороновского района! Примите искренние поздравления с Днем Независимости Республики Беларусь! 3 июля — радостная и светлая дата для каждого...
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