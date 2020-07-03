ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов с Днем Независимости Республики Беларусь

03.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов с Днем Независимости Республики Беларусь

Уважаемые жители Вороновского района!

Примите искренние поздравления с Днем Независимости Республики Беларусь!

3 июля — радостная и светлая дата для каждого белоруса. В этот праздничный день мы отдаем дань глубокого уважения ветеранам за беззаветную любовь, преданность Отечеству, за стойкость, проявленные в борьбе за мир и счастье белорусского народа.

Выражаем признательность за добросовестную, плодотворную работу землякам, кто трудился в послевоенное время. Заложенные десятилетиями традиции бережно сохраняются и приумножаются теми, кто приходит на смену, создавая прочный фундамент дальнейшего процветания Вороновщины.

Самое главное богатство района — люди. Трудолюбивые и талантливые вороновчане отличаются особой теплотой души, гостеприимством, порядочностью, любят свой край, уважают его историю.

Желаем вам, дорогие земляки, здоровья, успехов, стабильности, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, благополучия, новых свершений на благо сильной и мирной Беларуси!

С праздником!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые жители Вороновского района! Примите искренние поздравления с Днем Независимости Республики Беларусь! 3 июля — радостная и светлая дата для каждого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Модель с синдромом Дауна стала звездой кампании Gucci и появилась на страницах Vogue
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика