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Модель с синдромом Дауна стала звездой кампании Gucci и появилась на страницах Vogue

03.07.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

18-летняя Элли Голдстейн, родившаяся с синдромом Дауна, стала первой моделью с особенностями развития, которая снялась для рекламной кампании Gucci и появилась на страницах журнала Vogue — сообщает BBC. Ее родители называют это сногсшибательным успехом, а эксперты индустрии говорят о прорыве в области многообразия фэшн-индустрии.


Британка Элли Голдстейн появилась на свет с одной лишней хромосомой. Вряд ли бы ее ждала в жизни головокружительная карьера, если бы не самоотверженность родителей, собственные талант и упорство, а также удивительное стечение обстоятельств, позволившие ей стать первой моделью с синдромом Дауна, на которую обратили внимание гиганты фэшн-индустрии.

Фотография Элли, опубликованная на странице бренда Gucci в Instagram, имела грандиозный успех, набрав почти 800 тысяч «лайков» и сотни восторженных комментариев.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ellie (@elliejg16_zebedeemodel) on Jun 30, 2020 at 6:51am PDT

Модель из Илфорда на востоке Лондона снялась для онлайн-версии журнала Vogue Italia в рамках рекламной кампании туши для ресниц Gucci Mascara L’Obscur. «Мне это очень нравится. Спасибо за эту невероятную возможность и прекрасный день съемок», — сказала Элли после фотосессии.

С 2017 года Элли работает в модельном агентстве Zebedee Management. Своей задачей агентство называет стремление увеличить представительство людей, до сих пор исключенных из медийного пространства. Среди них люди с ограниченными возможностями, особенностями во внешности, а также транс- и небинарные модели.

Подружка Элли случайно услышала об агентстве по телевизору и уговорила маму девочки Ивонн отвести дочку туда.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gucci (@gucci) on Jun 18, 2020 at 1:58pm PDT

Параллельно с модельной карьерой сейчас Элли учится сценическому мастерству в колледже Redbridge в Эссексе. За неполные три года в модельном бизнесе она снялась для рождественской кампании сети косметических супермаркетов Superdrug, а также в рекламном ролике Nike, приуроченном к чемпионату мира по футболу среди женщин.

«Мы все невероятно гордимся Элли и теми замечательными комментариями, которые написали о ней, — рассказала журналистам мама модели Ивонн Голдстейн. — Наша девочка всегда любила быть на виду, она уверена в себе и знает, чего хочет».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ellie (@elliejg16_zebedeemodel) on Nov 14, 2019 at 12:11am PST

Пока консервативная фэшн-индустрия мало-помалу расширяет рамки для людей, которые прежде в эти рамки категорически не вписывались, Элли воодушевленно готовится к новым проектам. «Я получила массу удовольствия, снимаясь в платье от Gucci. Я очень горжусь моей фотосессией и мечтаю стать знаменитой», — делится она своими впечатлениями. «Я жду не дождусь момента, когда смогу работать с другими брендами».

 
 
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Ее родители называют это сногсшибательным успехом, а эксперты индустрии говорят о прорыве в области многообразия фэшн-индустрии.
 
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