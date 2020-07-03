|
«Узнал ее возраст - и испугался». Пары, в которых женщина старше - о своих отношениях
Источник материала: Tut.by
Знакомство девушки с родителями парня — это всегда волнительный момент. Еще страшнее идти на такую встречу, если она старше своего молодого человека на 10 или даже… 19 лет! Мы поговорили с парами, в которых женщина намного старше. Они рассказали о реакции родных на такой союз (некоторые были в шоке), трудностях, страхах состариться быстрее своего мужчины, комплексах, а также забавных ситуациях и шуточках про возраст.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пары, в которых женщина старше мужчины - о реакции родных и друзей, трудностях, неловких ситуациях и плюсах разновозрастных отношений.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)