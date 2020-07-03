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«Узнал ее возраст - и испугался». Пары, в которых женщина старше - о своих отношениях

03.07.2020 09:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Знакомство девушки с родителями парня — это всегда волнительный момент. Еще страшнее идти на такую встречу, если она старше своего молодого человека на 10 или даже… 19 лет! Мы поговорили с парами, в которых женщина намного старше. Они рассказали о реакции родных на такой союз (некоторые были в шоке), трудностях, страхах состариться быстрее своего мужчины, комплексах, а также забавных ситуациях и шуточках про возраст.

 
Теги: знакомства
 
 
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Пары, в которых женщина старше мужчины - о реакции родных и друзей, трудностях, неловких ситуациях и плюсах разновозрастных отношений.
 
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