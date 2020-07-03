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Как Google и «Яндекс» изменили свои логотипы в честь Дня независимости Беларуси
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 3 июля, в День независимости Беларуси, логотипы Google и «Яндекс» в нашей стране изменились и стали красно-зелеными.
Google регулярно заменяет свой логотип на так называемые дудлы (от английского doodle, что значит «выводить каракули, небрежно рисовать»). Обычно это происходит в праздничные дни, дни рождения известных людей и во время крупных событий. Иногда дудлы показываются только жителям определенного региона.
Так, 3 июля люди в Беларуси могут наблюдать на стартовой странице Google специальный праздничный дудл с развевающимся белорусским флагом. При клике на флаг
А вот как на сегодняшнюю дату отреагировал «Яндекс».
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Такие логотипы могут видеть только люди, находящиеся в Беларуси.
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