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Как Google и «Яндекс» изменили свои логотипы в честь Дня независимости Беларуси

03.07.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 3 июля, в День независимости Беларуси, логотипы Google и «Яндекс» в нашей стране изменились и стали красно-зелеными.


Google регулярно заменяет свой логотип на так называемые дудлы (от английского doodle, что значит «выводить каракули, небрежно рисовать»). Обычно это происходит в праздничные дни, дни рождения известных людей и во время крупных событий. Иногда дудлы показываются только жителям определенного региона.

Так, 3 июля люди в Беларуси могут наблюдать на стартовой странице Google специальный праздничный дудл с развевающимся белорусским флагом. При клике на флаг открываются результаты поискового запроса «День независимости Беларуси».

А вот как на сегодняшнюю дату отреагировал «Яндекс».


Чтобы узнать больше о Дне независимости, следует нажать на стилизованное изображение Беларуси.

 
 
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Такие логотипы могут видеть только люди, находящиеся в Беларуси.
 
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