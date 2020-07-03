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Минское «Динамо» собрало бюджет для КХЛ и начало подписывать хоккеистов

03.07.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал финансово-экономическую ситуацию в клубе. Как и сообщал ранее SPORT.TUT.BY, бюджета клуба хватит, чтобы соответствовать требованиям КХЛ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— «Динамо» полностью рассчиталось с задолженностями перед хоккеистами — наконец-то я могу об этом объявить официально. Для нас очень важно было войти в новый сезон без долгов — и теперь у меня есть уверенность, что так и будет. Клуб подтвердил свой статус надежного партнера, который держит слово и неукоснительно выполняет все обещания. У нас еще остались незначительные задолженности перед подрядчиками и поставщиками, которые мы постепенно закрываем и в ближайшее время выплатим все до копейки.

Этой весной нам было очень непросто в экономическом плане. Не скрою, что и сейчас в «Динамо» нет золотых гор, но минимальные требования КХЛ мы будем готовы выполнить. Беларусь сохранила своего представителя в сильнейшей лиге Европы, значит, отечественный хоккей продолжит поступательно развиваться, что особенно важно в преддверии домашнего чемпионата мира.

Отмечу, что помимо нашего традиционного генерального спонсора ОАО «Беларуськалий», поддержка со стороны которого ежегодно снижается и сейчас достигла своего исторического минимума, в новом сезоне значительную долю бюджета мы сформируем за счет коммерческих партнеров — и это также случится впервые в истории «Динамо». Клуб поступательно снижает значение господдержки, при этом продолжая выполнять задачи, поставленные перед нами государством. О подписании соглашения с наиболее значительным коммерческим партнером на будущий сезон мы скоро объявим.

В селекционном процессе мы также перешли от переговорной стадии к конкретике — к подписанию контрактов. Скоро состав будет окончательно сформирован, команда приступит к подготовке, план которой совместно с тренерским штабом разработан и утвержден. Уверен, что у нас получится создать конкурентоспособный коллектив и при этом не отступить от избранной ранее стратегии развития клуба, которая предполагает ставку на молодых, талантливых белорусских игроков. Мы видим заложенный в них потенциал и готовы его раскрыть.

В заключение хочу поздравить наших многочисленных болельщиков и всех граждан нашей республики с Днем независимости Беларуси, — сказал Дмитрий Басков.

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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал финансово-экономическую ситуацию в клубе. Как и сообщал ранее SPORT.TUT.BY, бюджета клуба...
 
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