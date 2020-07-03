СМИ: Месси прервал переговоры по контракту с «Барселоной» и намерен покинуть клуб

Источник материала: ОНТ

Капитан испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси прервал переговоры по обновлению контракта с командой. Спортсмен может покинуть «Барсу» в 2021 году, о чем пишет ТАСС со ссылкой на Cadena SER.

Месси якобы не устраивает отношение к нему каталонских СМИ, которые заявляли о том, что аргентинец инициирует конфликты в команде. Так ранее испанские издания рассуждали об увольнении тренера Эрнесто Вальверде – якобы на подобном шаге со стороны руководства настаивал капитан «Барселоны». Также имя футболиста связывают с конфликтом с действующим тренером, Кике Сетьеном.

У Месси и «Барселоны» заключен контракт, который истечет в 2021 году. Переговоры по новому соглашению прерваны спортсменом.

Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

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