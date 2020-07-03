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Замминистра спорта и туризма Беларуси: в стране создана прекрасная инфраструктура, но нужно больше рассказывать о нашем государстве

03.07.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Привокзальная площадь и ворота Минска – визитная карточка города. Начало истории величественных башен-близнецов приходится на 45-й. Когда празднуется Великая победа, наша страна в это время уже постепенно возрождается из пепла. И вот при раскопках найдены остатки старых, еще деревянных ворот города.

Было решено – строить новый, парадный символ города - уже свободной от фашизма страны! Кстати, когда построили, украсили одну из башен часами – это военный трофей из Германии. Очень символично! И спустя 76 лет они отсчитывают каждый мирный час. Напоминают и минчанам, и гостям о вечных ценностях – добре, истине, свободе.

А современный железнодорожный вокзал первым встречает тех, кто приезжает к нам поездом. Наш вокзал не уступает европейским. 

В этот праздничный день Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Беларуси, рассказывает о развитии туристической инфраструктуры в стране. 

Подробности смотрите в видеоинформации.

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Теги: Минск
 
 
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Привокзальная площадь и ворота Минска – визитная карточка города. Начало истории величественных башен-близнецов приходится на 45-й. Когда празднуется Великая...
 
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