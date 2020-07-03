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Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 июля Беларусь отмечает День Независимости. Уже завершилось центральное событие праздничного дня – патриотическое шествие «Беларусь помнит» и церемония возложения цветов к Вечному огню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Корреспондент Алена Сырова работает на месте. Она расскажет, как это было и поделится атмосферой.
Алена Сырова, корреспондент:
Сама церемония получилась очень трогательной. Наверное, благодаря тому, что сегодня на площади собрались белорусы самых разных поколений. И абсолютно у каждого из нас есть поводы для гордости за нашу страну.
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Новости Беларуси. 3 июля Беларусь отмечает День Независимости. Уже завершилось центральное событие праздничного дня – патриотическое шествие «Беларусь помнит» и...
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