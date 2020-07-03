ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было

03.07.2020 12:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 июля Беларусь отмечает День Независимости. Уже завершилось центральное событие праздничного дня – патриотическое шествие «Беларусь помнит» и церемония возложения цветов к Вечному огню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было

Участие в нем вместе с сотнями белорусов принял Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: «В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор»

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было

Корреспондент Алена Сырова работает на месте. Она расскажет, как это было и поделится атмосферой.

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было

Алена Сырова, корреспондент:
Мы сейчас находимся в эпицентре праздничных торжеств. Завершилось торжественное шествие «Беларусь помнит». К акции присоединился и глава государства вместо со своими сыновьями. Он возложил цветы к монументу на площади Победы.

Сама церемония получилась очень трогательной. Наверное, благодаря тому, что сегодня на площади собрались белорусы самых разных поколений. И абсолютно у каждого из нас есть поводы для гордости за нашу страну.

Мы пообщались с теми, кто сегодня пришел на праздник. Подробности в видеоматериале.

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было

Читайте также:

«Для каждого белоруса этот праздник наполнен особым смыслом». Президент поздравил соотечественников с Днём Независимости

Си Цзиньпин: «Китай и далее будет последовательно поддерживать выбранный Беларусью путь развития»

Владимир Путин: «Вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей»

Люди в материале: Алена Сырова, Александр Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 3 июля Беларусь отмечает День Независимости. Уже завершилось центральное событие праздничного дня – патриотическое шествие «Беларусь помнит» и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Замминистра спорта и туризма Беларуси: в стране создана прекрасная инфраструктура, но нужно больше рассказывать о нашем государстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика