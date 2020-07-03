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В Лунинецком районе Mercedes упал в мелиоративный канал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 июля около восьми часов вечера в Лунинецком районе автомобиль упал в мелиоративный канал.
Как
Водитель иномарки получил травмы, а также был зажат в машине. Прибывшие спасатели освободили мужчину и передали его медикам. Пострадавший госпитализирован.
Отмечается, что авария случилась в день рождения водителя.
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Новости Беларуси. 2 июля около восьми часов вечера в Лунинецком районе автомобиль упал в мелиоративный канал. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома,...
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