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Лукашенко участникам праздничного шествия: Берегите страну, это – главное

03.07.2020 11:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко участникам праздничного шествия: Берегите страну, это – главное

Президент Беларуси Александр Лукашенко по окончании патриотического шествия «Беларусь помнит!» пообщался с ветеранами и представителями дипломатического корпуса. Об этом сообщает БЕЛТА. 

В ходе своего выступления Глава государства выразил благодарность ветеранам, а также труженикам тыла, восстанавливавшим страну в послевоенные годы. «Пока вы живы, войны не будет точно», – сказал Глава государства ветеранам.

Президент также обратился и к пришедшим на торжества жителям столицы. Александр Лукашенко поздравил их с Днем Независимости, пожелал счастья, удачи и здоровья. «Берегите страну, это – главное», – подчеркнул Президент в ходе своего обращения.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко по окончании патриотического шествия «Беларусь помнит!» пообщался с ветеранами и представителями дипломатического...
 
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