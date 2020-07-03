Лукашенко участникам праздничного шествия: Берегите страну, это – главное

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко по окончании патриотического шествия «Беларусь помнит!» пообщался с ветеранами и представителями дипломатического корпуса. Об этом сообщает БЕЛТА.

В ходе своего выступления Глава государства выразил благодарность ветеранам, а также труженикам тыла, восстанавливавшим страну в послевоенные годы. «Пока вы живы, войны не будет точно», – сказал Глава государства ветеранам.

Президент также обратился и к пришедшим на торжества жителям столицы. Александр Лукашенко поздравил их с Днем Независимости, пожелал счастья, удачи и здоровья. «Берегите страну, это – главное», – подчеркнул Президент в ходе своего обращения.

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