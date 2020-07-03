«Лукашенко засигналили всем городом». Самое важное о выборах в Беларуси к 3 июля

Источник материала: KYKY

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Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Наконец-то стали известны уголовные статьи, по которым обвиняют идущего в президенты экс-банкира Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Как оказалось, политик обвиняется по: части второй статьи 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере); части второй статьи 235 (отмывание денег в особо крупном размере); части второй статьи 431 (дача взятки повторно либо в особо крупном размере). При таких обстоятельствах есть вероятность, что суд приговорит Бабарико к длительному сроку в колонии. Эдуарду Бабарико же вменяют только уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Появилось опасение , что ЕС не снизит цену на визы до 35 евро для Беларуси на фоне нарушения прав человека в преддверии выборов. Такое мнение озвучила депутат бундестага от партии «Союз-90»/»зеленые», член германо-беларуской парламентской группы Маргарете Баузе. Если помните, с 1 июля вступили в силу соглашения Беларуси и Евросоюза о реадмиссии и облегчении выдачи виз. Теперь цена шенгенов для беларусов составляет 35 евро.

В минской галерее «Арт-Беларусь», где раньше выставлялись полотна из коллекции Белгазпромбанка, художники, художницы, искусствоведы, арт-менеджеры и другие представители культуры устроили перфоманс «Достояние». К своей одежде они прикрепили репродукции картин, которые сейчас арестованы, и стали в те места, где раньше висели эти работы. Одна из целей перфоманса – показать, что искусство – это люди, которые за ним стоят. Подробнее читайте здесь .

Всем, кто жаловался, что после проверок комиссиями их подписи за кандидатов сотнями тысяч не признавали действительными, ответил ЦИК. Если кратко, то перепроверять подписи избирателей по их требованию Центризбирком не намерен: в законе о таком не написано. Также, если по закону, для избирателей обжаловать отбраковку подписей невозможно. «Знакомиться с материалами проверки документов, необходимых для регистрации кандидата в президенты, вправе только лицо, выдвинутое кандидатом в президенты. Это же лицо вправе обращаться в суд в случае отказа ему в регистрации кандидатом в президенты», – сказал ЦИК. Кстати, вот флешмоб о том, как беларусы бесятся, что их подписи массово отвергли, и троллят ЦИК.

А теперь взгляните, как машины встретили кортеж Александра Лукашенко на проспекте Машерова в Минске: