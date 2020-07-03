«Лукашенко засигналили всем городом». Самое важное о выборах в Беларуси к 3 июля

Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.
Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех
Наконец-то стали известны уголовные статьи, по которым обвиняют идущего в президенты экс-банкира Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Как оказалось, политик обвиняется по: части второй статьи 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере); части второй статьи 235 (отмывание денег в особо крупном размере); части второй статьи 431 (дача взятки повторно либо в особо крупном размере). При таких обстоятельствах есть вероятность, что суд приговорит Бабарико к длительному сроку в колонии. Эдуарду Бабарико же вменяют только уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
Появилось опасение, что ЕС не снизит цену на визы до 35 евро для Беларуси на фоне нарушения прав человека в преддверии выборов. Такое мнение озвучила депутат бундестага от партии «Союз-90»/»зеленые», член германо-беларуской парламентской группы Маргарете Баузе. Если помните, с 1 июля вступили в силу соглашения Беларуси и Евросоюза о реадмиссии и облегчении выдачи виз. Теперь цена шенгенов для беларусов составляет 35 евро.
В минской галерее «Арт-Беларусь», где раньше выставлялись полотна из коллекции Белгазпромбанка, художники, художницы, искусствоведы, арт-менеджеры и другие представители культуры устроили перфоманс «Достояние». К своей одежде они прикрепили репродукции картин, которые сейчас арестованы, и стали в те места, где раньше висели эти работы. Одна из целей перфоманса – показать, что искусство – это люди, которые за ним стоят. Подробнее читайте здесь.
Всем, кто жаловался, что после проверок комиссиями их подписи за кандидатов сотнями тысяч не признавали действительными, ответил ЦИК. Если кратко, то перепроверять подписи избирателей по их требованию Центризбирком не намерен: в законе о таком не написано. Также, если по закону, для избирателей обжаловать отбраковку подписей невозможно. «Знакомиться с материалами проверки документов, необходимых для регистрации кандидата в президенты, вправе только лицо, выдвинутое кандидатом в президенты. Это же лицо вправе обращаться в суд в случае отказа ему в регистрации кандидатом в президенты», – сказал ЦИК. Кстати, вот флешмоб о том, как беларусы бесятся, что их подписи массово отвергли, и троллят ЦИК.
А теперь взгляните, как машины встретили кортеж Александра Лукашенко на проспекте Машерова в Минске:
вы хоть осознали, что произошло? луку засигналили всем городом. там же рандомные люди оказались. мы вышли на новый уровень. рад, что повезло быть свидетелем того, как прямо на наших глазах рассыпается диктатура. #нашавозьме