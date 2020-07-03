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От идеи до первого эфира – один день, вещают из окна ДК. Эта радиоточка в деревне набрала бешеную популярность у жителей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Творчество жительниц Сидоровичей Елены и Ирины попало в поле зрения радийщиков из соседней деревни. И вот уже новоиспеченные сельские знаменитости – гости прямого эфира «МАХОВОNEWS».
Прямо сейчас песня «Деревенька» в исполнении Елены Пшеничной.
Екатерина Дубровская, главный редактор «МАХОВОNEWS»:
Лето, солнце и хорошее настроение! А самое главное – только позитивные новости. Ну что, Светлана Павловна, запускаем!
Артем Климовцов, ведущий «МАХОВОNEWS»:
Я выхожу, мы поздравляли местного жителя. Совсем другой местный житель подходит ко мне и говорит: «Артем, пошли, я тебе сока налью. Ты так хорошо поздравил».
За диджейским пультом – заведующая культурно-спортивным центром – главред-библиотекарь. От идеи до первого эфира – всего один день. И остановиться уже не получилось.
Светлана Овчинникова, звукорежиссер «МАХОВОNEWS»:
Сегодня День медика, идем и берем интервью. Сегодня такая-то тема – идем делаем. Да, мы уже втянулись и свою жизнь уже не представляем без нашего местного радио.
Оксана Вежновец, жительница агрогородка Махово:
Мария Троцкая, жительница агрогородка Махово:
Впереди новые рубрики, интересные гости эфира. Сбавлять обороты креативные сельчане даже не помышляют. И своим примером доказывают: есть будущее у белорусской деревни.
Артем Климовцов:
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От идеи до первого эфира – один день, вещают из окна ДК. Эта радиоточка в деревне набрала бешеную популярность у жителей
Новости Беларуси. Творчество жительниц Сидоровичей Елены и Ирины попало в поле зрения радийщиков из соседней деревни. И вот уже новоиспеченные сельские...
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