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Политолог: «Все «цветные революции» никогда не были порождением внутренней ситуации»
Источник материала: СТВ
Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе
Пётр Петровский, политолог:
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Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить...
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