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Политолог: «Все «цветные революции» никогда не были порождением внутренней ситуации»

03.07.2020 13:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира».

Гайдукевич: «Некоторые претенденты в открытую говорят о том, что не на выборах должна решаться судьба страны, а на улицах»

Политолог: «Все «цветные революции» никогда не были порождением внутренней ситуации»

Пётр Петровский, политолог:
Я бы обратил внимание на то, что «цветные революции», если мы посмотрим на географию, происходили в странах, которые находятся на так называемом геополитическом разломе. Я это называю «чрезвычайное геополитическое положение», когда различные центры силы хотят использовать эти страны для своих конкретных целей. И все «цветные революции» никогда не были порождением внутренней ситуации.

Да, бывали какие-то проблемы – в любой стране имеются какие-то вопросы. Но источником» цветной революции», вот этим катализатором «цветной революции» были внешние факторы. Вспомним Кыргызстан, вспомним Грузию, вспомним Украину. Никогда вот именно внутренняя ситуация здесь не играла роль.

Люди в материале: Петр Петровский

 
 
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Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить...
 
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