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В Смолевичах спасатели ликвидировали утечку едкого натрия из железнодорожной цистерны
Источник материала: ОНТ
В Смолевичах спасателям пришлось ликвидировать течь в железнодорожной цистерне, заполненной гидроксидом натрия. Об этом
Сообщение об утечке поступило в службу спасения 2 июля, около 13.35. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что из одна из двух цистерн, стоящих на железнодорожных путях, действительно протекает – из задвижки капал раствор гидроксида натрия.
Для того, чтобы предотвратить испарение токсичного вещества спасателям пришлось заливать розлив пеной. Сами цистерны были отбуксированы на эстакаду, где жидкость из них перелили в герметичную емкость.
В результате утечки никто не пострадал.
Фото: МЧС
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В Смолевичах спасателям пришлось ликвидировать течь в железнодорожной цистерне, заполненной гидроксидом натрия. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Сообщение об...
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