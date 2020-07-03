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В Смолевичах спасатели ликвидировали утечку едкого натрия из железнодорожной цистерны

03.07.2020 12:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Смолевичах спасатели ликвидировали утечку едкого натрия из железнодорожной цистерны

В Смолевичах спасателям пришлось ликвидировать течь в железнодорожной цистерне, заполненной гидроксидом натрия. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. 

Сообщение об утечке поступило в службу спасения 2 июля, около 13.35. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что из одна из двух цистерн, стоящих на железнодорожных путях, действительно протекает – из задвижки капал раствор гидроксида натрия. 

Для того, чтобы предотвратить испарение токсичного вещества спасателям пришлось заливать розлив пеной. Сами цистерны были отбуксированы на эстакаду, где жидкость из них перелили в герметичную емкость. 

В результате утечки никто не пострадал.

Фото: МЧС 

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В Смолевичах спасателям пришлось ликвидировать течь в железнодорожной цистерне, заполненной гидроксидом натрия. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.  Сообщение об...
 
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