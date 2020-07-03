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Олег Гайдукевич: «Ни одной «цветной революции» не было никогда без финансирования извне»

03.07.2020 13:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира».

Политолог: «Все «цветные революции» никогда не были порождением внутренней ситуации»

Олег Гайдукевич: «Ни одной «цветной революции» не было никогда без финансирования извне»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:  
Ни одной «цветной революции» без внешнего воздействия не было, нет и не будет – первое. И второе – ни одной «цветной революции» не было никогда без финансирования извне. Их не было! Это уже доказано.

Даже не буду банальный пример приводить, когда сейчас расшифровали переговоры на Украине руководства Украины, правительства с Байденом, с руководством США, где конкретно указывали, кого он должен ставить.

Я уже молчу, как в некоторых странах граждан других стран назначают на ключевую должность – не хочу страны называть.

Люди в материале: Олег Гайдукевич

 
 
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Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить...
 
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