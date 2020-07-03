«Хочу собаку»: вышла серия роликов о том, как правильно завести собаку

Источник материала: ОНТ

Организация «Благополучие животных» выпустила серию роликов для людей, которые хотят впервые завести собаку.

Авторы назвали свои ролики «видеовитаминами». Эксперты подготовили 10 роликов, в которых помогают людям ответить на вопрос: стоит ли вообще заводить четвероногого друга. Если человек отвечает «да», то «видеовитамины» помогут разобраться, как правильно заводить собаку.

Ролики подробно раскрывают все нюансы: от выбора породы до подбора корма и особенностей воспитания собак. Также затрагиваются бытовые вопросы: где оставить питомца на время отпуска, как уберечь мебель от когтей и зубов.



Интересно, что эксперты помогут даже с «собачьей модой» – в одном из роликов вы узнаете, как выбрать стрижку для пса и после сделать красивые снимки для Instagram.



Авторы заключают: если вы давно думали, но все не решались взять собаку, подготовленные «видеовитамины» будут вам полезна как никогда.





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