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«Хочу собаку»: вышла серия роликов о том, как правильно завести собаку

03.07.2020 13:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Хочу собаку»: вышла серия роликов о том, как правильно завести собаку

Организация «Благополучие животных» выпустила серию роликов для людей, которые хотят впервые завести собаку.

Авторы назвали свои ролики «видеовитаминами». Эксперты подготовили 10 роликов, в которых помогают людям ответить на вопрос: стоит ли вообще заводить четвероногого друга. Если человек отвечает «да», то «видеовитамины» помогут разобраться, как правильно заводить собаку.

Ролики подробно раскрывают все нюансы: от выбора породы до подбора корма и особенностей воспитания собак. Также затрагиваются бытовые вопросы: где оставить питомца на время отпуска, как уберечь мебель от когтей и зубов.


Интересно, что эксперты помогут даже с «собачьей модой» – в одном из роликов вы узнаете, как выбрать стрижку для пса и после сделать красивые снимки для Instagram.


Авторы заключают: если вы давно думали, но все не решались взять собаку, подготовленные «видеовитамины» будут вам полезна как никогда.


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Организация «Благополучие животных» выпустила серию роликов для людей, которые хотят впервые завести собаку. Авторы назвали свои ролики «видеовитаминами»....
 
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