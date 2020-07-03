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В благодарность за будущее страны: Кочанова поздравила молодых мам в РНПЦ «Мать и дитя»

03.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня посетила РНПЦ «Мать и дитя», чтобы поздравить женщин, ставших мамами накануне и в День Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Подарочные наборы — вышиванки, цветы, конфеты, конверт для выписки малыша — это лишь скромный символ того большого внимания и радости, которые разделяет страна с белорусками, давшими жизнь ее новым гражданам. Такие трогательные акции проходят в каждом регионе в этот важный государственный праздник, а также накануне и после.

В благодарность за будущее страны: Кочанова поздравила молодых мам в РНПЦ «Мать и дитя»

Наталья Кочанова призналась, что искренне рада каждому рожденному белорусу. Дети — самое ценное для страны, именно юному поколению граждан и продолжать развитие нашего независимого государства. «Рождение ребенка — это счастье для женщины, для семьи, для страны. Потому что это наше будущее, — сказала Наталья Кочанова. — Поэтому, конечно, в нашей стране одно из приоритетных направлений — поддержка семей, воспитывающих детей, поддержка молодежи. Государство делает все, чтобы мотивировать семьи на то, чтобы деток рождалось больше». Среди выстроенных мер поддержки — 11 видов различных пособий, семейный капитал, строительство жилья, помощь в приобретении питания и прочее.

«Когда встречаешься в палате с этими милыми женщинами, видишь их малюток, сердце еще больше радуется. И гордишься, что у нас, действительно, созданы все условия. Для нас важен и статус семьи, статус матери. А теперь у нас есть и праздник отца. Мы мотивируем не только женщин, но и мужчин, чтобы это была полноценная семья, дети росли и воспитывались и мамами, и папами», — отметила Наталья Кочанова.

В благодарность за будущее страны: Кочанова поздравила молодых мам в РНПЦ «Мать и дитя»

Накануне в РНПЦ 29 женщин родили малышей, в том числе одну двойню. А первой малышкой, рожденной в День Независимости, стала Алиса Кобылянская. Ее мама Юля, уставшая, но счастливая, осыпает словами благодарности врачей. «Мы с мужем этого очень долго ждали. Большое спасибо этому учреждению за внимание и поддержку в ответственный момент, за то, что помогли нам стать родителями такой прекрасной малышки. У нас девочка — 3 кг 80 г, 51 см. Красавица!» — делится радостью молодая мама.

Центр специализируется на оказании помощи женщинам со всей республики, которые страдают какими-то тяжелыми заболеваниями. Здесь уже давно научились выхаживать малышей весом даже в полкилограмма. Ежегодно в РНПЦ «Мать и дитя» принимают от 3,5 до 4 тыс. родов. «Это наша первая пациентка в День Независимости в этом году — в шесть часов утра она родила здоровую, прекрасную девочку. Сама Юлия долго шла к этой цели, получила необходимую помощь. И для нее это знаменательное событие в знаменательный для всей страны праздник. Для нас это тоже подарок, мы безмерно счастливы», — рассказал директор РНПЦ Сергей Васильев. И отметил, что до конца дня еще есть время — рожденных в праздник может быть и больше. В прошлом году в РНПЦ было 6 новорожденных в День Независимости.

По словам министра здравоохранения Владимира Караника, в Беларуси в прошлом году 3 июля появились на свет 189 детей, в том числе две двойни. «Пока информации по этому году нет. Но я, как всегда, обязательно лично поздравлю маму первого рожденного в День Независимости», — добавил он.

В Беларуси увеличилось количество жителей младше 18 лет, с каждым годом становится больше многодетных семей. А также — меньше сирот, что говорит об осознанном родительстве, подчеркнула Наталья Кочанова.

https://www.belta.by/

 
 
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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня посетила РНПЦ «Мать и дитя», чтобы поздравить женщин, ставших мамами накануне и в День Независимости,...
 
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