ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Игорь Петришенко о Дне Независимости: этот праздник всегда вызывает приподнятые чувства и настроение

03.07.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Игорь Петришенко о Дне Независимости: этот праздник всегда вызывает приподнятые чувства и настроение

Главный государственный праздник — День Независимости — всегда вызывает приподнятые чувства и настроение. Об этом сегодня заявил журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы в первую очередь отдаем дань памяти, уважения и преклонения перед подвигом наших людей, которые его совершили, чтобы мы жили в свободной, вольной стране, которая развивается, устремлена в будущее», — подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что страна за годы независимости и суверенитета многого достигла, в том числе в плане социальных гарантий, заботы о ветеранах, людях старшего поколения, детях и молодежи, многодетных семьях. Кроме того, Беларусь, например, вошла в число стран, обладающих космическими технологиями.

«Этот праздник всегда вызывает приподнятые чувства, настроение. Это определенный этап, после которого каждому на своем месте хочется сделать еще больше, чтобы наша страна ежегодно прирастала новыми успехами, достижениями, и люди могли гордиться, что они живут в Беларуси», — сказал Игорь Петришенко.

Он пожелал всем здоровья, счастья и благополучия, особенно ветеранам. «То, что они совершили, это ориентир для молодежи, нас — людей среднего поколения», — сказал вице-премьер.

#День Независимости #новости беларуси
БелТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный государственный праздник — День Независимости — всегда вызывает приподнятые чувства и настроение. Об этом сегодня заявил журналистам заместитель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Андрейченко: своим трудом, миром и согласием мы должны делать все, чтобы страна развивалась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика