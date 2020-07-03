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Эстафета памяти: по Минску единым строем прошли ветераны и их потомки
03.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь отмечает День независимости. 3 июля, 76 лет назад, столица республики была освобождена от нацистов. В Минске уже состоялась акция «Беларусь помнит». В ней принял участие президент Александр Лукашенко. За праздничной церемонией наблюдала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Ветеранам сегодня особое внимание. Кортежем из автомобилей УАЗ времен Великой Отечественной их доставили на площадь Победы. Тех, кто воевал на передовой, с каждым годом все меньше. Поэтому эстафета памяти постепенно переходит к следующему поколению, кто войну встретил ребенком.
Тамара Вишнякова пережила блокаду Ленинграда. В 1960 году судьба привела ее в Минск.
Колонна из пяти тысяч человек – кульминация акции «Беларусь помнит». К ней по традиции присоединился и Александр Лукашенко. У многих минчан в руках – портреты тех, кто не дожил до Великой Победы.
Александр Лукашенко возложил венок к Вечному огню. А красные розы и гвоздики к монументу Победы сегодня текли рекой – как знак того, что белорусский народ поставил свою свободу выше собственной жизни.
Лукашенко всегда подбадривает ветеранов. И в этот раз президент пожелал им самого главного – здоровья и долгих лет. Он пообщался и с дипломатами. Среди них были и послы стран, которые в 1945-м освобождали белорусские воины.
Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес президента Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств. В их числе лидеры Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины.
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Акция «Беларусь помнит» приурочена ко Дню Независимости страны. Люди несли потреты участников ВОВ, а красные розы и гвоздики к монументу Победы сегодня текли...
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