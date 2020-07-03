Эстафета памяти: по Минску единым строем прошли ветераны и их потомки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь отмечает День независимости. 3 июля, 76 лет назад, столица республики была освобождена от нацистов. В Минске уже состоялась акция «Беларусь помнит». В ней принял участие президент Александр Лукашенко. За праздничной церемонией наблюдала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Ветеранам сегодня особое внимание. Кортежем из автомобилей УАЗ времен Великой Отечественной их доставили на площадь Победы. Тех, кто воевал на передовой, с каждым годом все меньше. Поэтому эстафета памяти постепенно переходит к следующему поколению, кто войну встретил ребенком.

«И мой отец, и вся близкая родня погибли во время войны. Поэтому все послевоенные годы я помню, весь Минск разрушенный. И на моих глазах он преобразился в чудесный город, по которому приятно вести своих детей, внуков», – вспоминает председатель совета ветеранов Октябрьского района г. Минска Анатолий Кривчик.

Тамара Вишнякова пережила блокаду Ленинграда. В 1960 году судьба привела ее в Минск.

«Мы гордимся нашей Беларусью, нашим Минском. Дай Бог, чтобы всегда было так. Посмотрите: чистота, красота, порядок. И промышленность, и все – на высшем уровне. И главное, что у нас независимость», – говорит член Белорусского общества блокадников Ленинграда.

Колонна из пяти тысяч человек – кульминация акции «Беларусь помнит». К ней по традиции присоединился и Александр Лукашенко. У многих минчан в руках – портреты тех, кто не дожил до Великой Победы.

«Это мой отец. 3 мая 1945 года он был ранен в Берлине, прямой наводкой его батарея громила Рейхстаг. Он был ранен, но до конца боя руководил боем и был награжден орденом Красной звезды. У него множество наград, я горжусь им», – признался участник патриотического шествия «Беларусь помнит» Виктор Полесов.

Александр Лукашенко возложил венок к Вечному огню. А красные розы и гвоздики к монументу Победы сегодня текли рекой – как знак того, что белорусский народ поставил свою свободу выше собственной жизни.

«Это великий символизм, который сегодня мы наблюдаем по всей стране. Здесь, в этой тысячной колонне, вместе со стариками, ветеранами, поколением послевоенных лет – наша молодежь. И это главный символ сегодняшнего дня. Помните: пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам и обелискам, Господь будет с нами, он нас всегда сможет защитить от бурь и невзгод», – уверен белорусский лидер.

Лукашенко всегда подбадривает ветеранов. И в этот раз президент пожелал им самого главного – здоровья и долгих лет. Он пообщался и с дипломатами. Среди них были и послы стран, которые в 1945-м освобождали белорусские воины.

Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес президента Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств. В их числе лидеры Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины.