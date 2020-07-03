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Самый высокий небоскрёб мира окрасили в цвета флага Беларуси
Источник материала: KYKY>
Небоскреб Бурдж-Халифа в честь Дня независимости окрасился в цвета беларуского флага. Информация об этом появилась в инстаграме небоскреба,
«Бурдж Халифа подсветился в честь празднования Дня независимости Республики Беларусь. Желаем им процветания и роста», – пишут представители постройки.
Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа – самое высокое сооружение в мире. Его высота составляет 828 метров. Ровно год назад небоскреб уже
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Небоскреб Бурдж-Халифа в честь Дня независимости окрасился в цвета беларуского флага. Информация об этом появилась в инстаграме небоскреба, передает TUT.by. ...
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