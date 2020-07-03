ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Патриотическая акция и выставка автомобилей: Беларусь отмечает День независимости

03.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь отмечает День независимости. 3 июля 76 лет назад столица республики была освобождена от нацистов. В Минске состоялась акция «Беларусь помнит!». В ней принял участие президент Александр Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

«Беларусь помнит!». Эта патриотическая акция открыла праздничные мероприятия. Пять тысяч человек прошли колонной по проспекту Независимости. В руках – портреты тех, кто за нее боролся и не дожил до наших дней. Такие есть в каждой белорусской семье.

«Это мой отец. 3 мая 45-го года он был ранен в Берлине, но до конца боя руководил и был награжден орденом Красной Звезды. У него множество наград, я горжусь им», – рассказал участник патриотического шествия Виктор Полесов.

К ветеранам Великой Отечественной войны – особое внимание. Тех, кто сражался с оккупантами, с каждым годом все меньше. Многим из них уже за 90 лет. Поэтому героев войны привезли на площадь Победы на автомобилях УАЗ военного времени. Колонну ветеранов встречала молодежь, а вместе с ней и президент.

«В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор – поставил свою свободу тогда выше своей жизни. Другого выбора и не могло быть у потомков древнего славянского народа – сильного, гордого и независимого. Народа, который никогда и никого не порабощал. Народа, который сам никогда не был рабом. Поэтому непримиримая борьба с захватчиками шла на нашей земле с первого и до последнего дня оккупации», – сказал Лукашенко.

Важно не только хранить память о войне. Каждое поколение должно укреплять независимость и развивать страну. Белорусам и сегодня есть, чем гордиться. Центр Минска в эти дни превратился в выставочную площадку. Только здесь есть шанс сделать селфи с новинками и легендами отечественного автопрома.

На этой выставке нет гидов. Историю страны рассказывают машины. Грузовик МАЗ-200 первым сошел с конвейера завода. Рядом -новые автобусы и электробусы. Они будут курсировать по столичным улицам. Но больше всего селфи хотели сделать у БелАЗов – самых больших грузовиков в мире.

Гулянья развернулись во всех районах Минска. Главная площадка – у Дворца спорта. Ремесленники организовали здесь целый город мастеров: национальные музыкальные инструменты, украшения ручной работы, одежда с национальным орнаментом. Вечером праздник продолжится концертом у стелы «Минск – город-герой», где белорусы вместе споют гимн и увидят салют.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гулянья развернулись во всех районах Минска. Вечером праздник продолжится концертом у стелы «Минск – город-герой».
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто эта девушка рядом с Колей Лукашенко на празднике, которую все обсуждают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика