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Патриотическая акция и выставка автомобилей: Беларусь отмечает День независимости
03.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь отмечает День независимости. 3 июля 76 лет назад столица республики была освобождена от нацистов. В Минске состоялась акция «Беларусь помнит!». В ней принял участие президент Александр Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
«Беларусь помнит!». Эта патриотическая акция открыла праздничные мероприятия. Пять тысяч человек прошли колонной по проспекту Независимости. В руках – портреты тех, кто за нее боролся и не дожил до наших дней. Такие есть в каждой белорусской семье.
К ветеранам Великой Отечественной войны – особое внимание. Тех, кто сражался с оккупантами, с каждым годом все меньше. Многим из них уже за 90 лет. Поэтому героев войны привезли на площадь Победы на автомобилях УАЗ военного времени. Колонну ветеранов встречала молодежь, а вместе с ней и президент.
Важно не только хранить память о войне. Каждое поколение должно укреплять независимость и развивать страну. Белорусам и сегодня есть, чем гордиться. Центр Минска в эти дни превратился в выставочную площадку. Только здесь есть шанс сделать селфи с новинками и легендами отечественного автопрома.
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