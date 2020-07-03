Патриотическая акция и выставка автомобилей: Беларусь отмечает День независимости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь отмечает День независимости. 3 июля 76 лет назад столица республики была освобождена от нацистов. В Минске состоялась акция «Беларусь помнит!». В ней принял участие президент Александр Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

«Беларусь помнит!». Эта патриотическая акция открыла праздничные мероприятия. Пять тысяч человек прошли колонной по проспекту Независимости. В руках – портреты тех, кто за нее боролся и не дожил до наших дней. Такие есть в каждой белорусской семье.

«Это мой отец. 3 мая 45-го года он был ранен в Берлине, но до конца боя руководил и был награжден орденом Красной Звезды. У него множество наград, я горжусь им», – рассказал участник патриотического шествия Виктор Полесов.

К ветеранам Великой Отечественной войны – особое внимание. Тех, кто сражался с оккупантами, с каждым годом все меньше. Многим из них уже за 90 лет. Поэтому героев войны привезли на площадь Победы на автомобилях УАЗ военного времени. Колонну ветеранов встречала молодежь, а вместе с ней и президент.

«В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор – поставил свою свободу тогда выше своей жизни. Другого выбора и не могло быть у потомков древнего славянского народа – сильного, гордого и независимого. Народа, который никогда и никого не порабощал. Народа, который сам никогда не был рабом. Поэтому непримиримая борьба с захватчиками шла на нашей земле с первого и до последнего дня оккупации», – сказал Лукашенко.

Важно не только хранить память о войне. Каждое поколение должно укреплять независимость и развивать страну. Белорусам и сегодня есть, чем гордиться. Центр Минска в эти дни превратился в выставочную площадку. Только здесь есть шанс сделать селфи с новинками и легендами отечественного автопрома.



На этой выставке нет гидов. Историю страны рассказывают машины. Грузовик МАЗ-200 первым сошел с конвейера завода. Рядом -новые автобусы и электробусы. Они будут курсировать по столичным улицам. Но больше всего селфи хотели сделать у БелАЗов – самых больших грузовиков в мире.



Гулянья развернулись во всех районах Минска. Главная площадка – у Дворца спорта. Ремесленники организовали здесь целый город мастеров: национальные музыкальные инструменты, украшения ручной работы, одежда с национальным орнаментом. Вечером праздник продолжится концертом у стелы «Минск – город-герой», где белорусы вместе споют гимн и увидят салют.