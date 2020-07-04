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Айтишник снял смелое обращение к Лукашенко, чтобы он ушёл в отставку. Самое важное о выборах в Беларуси

04.07.2020 06:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Разработчик мобильных приложений Константин Конопко записал смелое обращение к Александру Лукашенко. Айтишник попросил президента прекратить преследование своих соперников, а самому сняться с выборов и уйти в отставку, ведь 26 лет для любого управленца – это слишком долго. Конопко считает, что из-за политики Лукашенко большинство беларусов живет скромно, если не откровенно бедно. При этом им не хочется поддерживать на плаву советские фантазии президента – например, задорого содержать «предприятия-зомби», которые даже прибыли не приносят.

3 июля в Беларуси отметили государственный праздник – День независимости. Правда, в Минске, как и в некоторых других городах Беларуси, торжество мало кого заинтересовало: на него пришло ну слишком мало людей (соцсети уже подняли это на смех). Зато по стране прокатилась новая волна репрессий. После выступления Лукашенко на площади Победы люди в штатском «упаковали» в микроавтобус беременную женщину и ее мужа, которые всего-то шли в ЦУМ. В результате карикатурной провокации в Мостах задержали члена инициативной группы Светланы Тихановской, в Гомеле – врача-бактериолога Елену Давыдову. В центре Борисова милиция арестовала троих молодых людей в майках с надписью «3 июля»

В Бресте ОМОН жестко разогнал колонну людей, которая сперва собралась в городском парке, а затем двинула по городу и аплодировала, даже не выкрикивая никаких лозунгов. К акции присоединились около 50 человек. В какой-то момент к ним подъехали несколько микроавтобусов, из них выбежали омоновцы и задержали пятерых человек. После этого часть митингующих рассеялась по соседним дворам и улицам, а кто-то продолжил шествие. Однако микроавтобусы ОМОНа кружили по кварталу, никому не давая собраться в большие группы.

В знак протеста против репрессий возле торгового центра Galleria Minsk, в самом центре столицы неизвестные запустили из окон здания пару десятков бумажных самолетиков с надписью #свабодупалiтвязням.

Великобритания призвала беларуские власти провести прозрачные выборы и овосвободить идущего в президенты Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из-под стражи. А также соблюдать правопорядок, включая право на честный суд. Британия попросила выпустить на свободу всех, кто подвергся произвольным арестам. США тоже выступили с заявлением: Штаты напомнили, что ждут от Беларуси реализации права широкого круга кандидатов на участие в кампании, права граждан на свободу собраний и выражение мнений, а также надеются на открытый и справедливый подсчет голосов.

Кто ещё метит в президентское кресло

С нами шестеро желающих, это:

  • действующий президент Александр Лукашенко;
  • экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико;
  • жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская;
  • экс-депутат Анна Канопацкая;
  • сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;
  • председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Уже каждый из них принес необходимые для регистрации кандидатом документы в Избирком (любопытно, что штаб Лукашенко – самым последним). Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Сами выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.

Обложка: «Свобода».

Читайте по теме: «Беларусов никто не слышит: ни оппозиция, ни действующая власть». Интервью с Марией Колесниковой – координатором штаба Бабарико

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и...
 
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