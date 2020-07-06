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До 7 лет заключения грозит жителю Витебска, который обвиняется в том, что обворовал работодателя
Источник материала: БTОбщий ущерб оценивается почти в 20 тысяч рублей. Дело произошло в конце марта. В правоохранительные органы с заявлением обратился 36-летний иностранец, который заявил, что из квартиры, которую он арендует под офис, похитили сейф с деньгами. Выяснилось, что руку к этому приложил его юрист из Витебска, который приезжал в столицу по служебным вопросам. Каким-то образом он похитил ключи. Попросил знакомого его подвезти и в нерабочее время похитил сейф. Разобрал его, судя по материалам дела, с помощью молотка, зубила и гвоздодера и похитил 7 тысяч рублей. Сам сейф скинул в реку Березина, к слову, его так и не удалось обнаружить. Почти половиной суммы поделился с приятелем, остальное прогуляли. Сегодня планируется начать судебное заседание.
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Общий ущерб оценивается почти в 20 тысяч рублей. Дело произошло в конце марта. В правоохранительные органы с заявлением обратился 36-летний иностранец, который...
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