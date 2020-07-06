ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

До 7 лет заключения грозит жителю Витебска, который обвиняется в том, что обворовал работодателя

06.07.2020 09:48 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Общий ущерб оценивается почти в 20 тысяч рублей. Дело произошло в конце марта. В правоохранительные органы с заявлением обратился 36-летний иностранец, который заявил, что из квартиры, которую он арендует под офис, похитили сейф с деньгами. Выяснилось, что руку к этому приложил его юрист из Витебска, который приезжал в столицу по служебным вопросам. Каким-то образом он похитил ключи. Попросил знакомого его подвезти и в нерабочее время похитил сейф. Разобрал его, судя по материалам дела, с помощью молотка, зубила и гвоздодера и похитил 7 тысяч рублей. Сам сейф скинул в реку Березина, к слову, его так и не удалось обнаружить. Почти половиной суммы поделился с приятелем, остальное прогуляли. Сегодня планируется начать судебное заседание.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общий ущерб оценивается почти в 20 тысяч рублей. Дело произошло в конце марта. В правоохранительные органы с заявлением обратился 36-летний иностранец, который...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы почти ничего не знают о расходовании бюджетных средств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2020
Mir24.TV Belarus
06.07.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика