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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Докшицком районе грузовик с цистерной съехал в кювет Спасатели вызволили водителя и пассажира, последние оказались заблокированы в кабине МАЗа. Авария случилась накануне в Докшицком районе на дороге Докшицы -...

Спасатели вызволили водителя и пассажира, последние оказались заблокированы в кабине МАЗа. Авария случилась накануне в Докшицком районе на дороге Докшицы - Вилейка. Грузовик с цистерной съехал в кювет, где врезался в деревья. За помощью к сотрудникам МЧС обратился водитель автомобиля. Самостоятельно пассажир и шофер выбраться из машины не могли, их вызволили спасатели при помощи специальных инструментов. Пассажира с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.