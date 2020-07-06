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В Китае и Монголии – карантин из-за бубонной чумы. Эксперт рассказал, стоит ли бояться остальным

06.07.2020 10:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: nv.ua

В хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая ввели 3-й уровень эпидемиологической опасности: там выявлен пациент с подозрением на бубонную чуму. До этого чуму выявили на западе Монголии, заболели два человека.

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов не считает, что речь идет о возможной угрозе для других стран, в частности, приграничной России. "Китай и Монголия — это тысячелетние природные очаги чумы, так же как наши Иркутская область, Алтай, Тува. Это в природе всегда так было, есть и, думаю, что будет", — цитирует РИА Новости интервью эксперта радиостанции "Говорит Москва".

Специалист подчеркнул, что в Китае и Монголии подобные вспышки довольно часты. "Это люди едят, например, сурков, сусликов, шкурки снимают или блохи от них перебегают в жилища", — пояснил он.

В очаге заражения будет проведена вакцинация и введен строгий карантин, поэтому опасаться, что опасная инфекция «расползется», не стоит.

 
 
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В хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая ввели 3-й уровень эпидемиологической опасности: там выявлен пациент с подозрением на...
 
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