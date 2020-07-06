Все ждут запуска первого французского гипермаркета Leroy Merlin в Минске: а он уже формирует штат

Источник материала: KYKY

Французский строительный ритейлер Leroy Merlin («Леруа Мерлен») набирает работников в гипермаркет, который возводится в Минске. Все ждали, что он откроется в марте этого года, но сроки по классике жанра перенесли. По последним данным , Leroy Merlin распахнет двери для покупателей в начале 2021 года, «если все пойдет по плану».

Что касается предложений работы в Leroy Merlin, то они появились в июне и начале июля, передает TUT.by. Например, требуются менеджер отдела «Сад», а также отдела корпоративных продаж. Размер зарплаты, правда, не озвучивается. Зато компания обещает своевременную ее выплату дважды в месяц, а также завлекает ежемесячными премиями за «усердную работу», ежеквартальными – за эффективность, ежегодными – из прибыли компании. Из бонусов – частичная оплата обедов. В то же время от соискателей хотят, чтобы они не отказывались от стажировки в России от двух месяцев и приготовились «к интенсивной работе и физическим нагрузкам».

Компания также в поисках менеджера торгового отдела, менеджера отдела логистики, менеджера отдела службы безопасности, специалиста по подбору персонала, системного администратора , менеджера проектов с клиентами. Требование по многим вакансиям – опыт работы от двух лет.

Напомним, первая новость о запуске первого в Беларуси магазина Leroy Merlin появилась еще в 2018 году. В ноябре 2019-го минчане заметили , что строительство гипермаркета началось – на территории авторынка в Ждановичах, на пересечении улиц Тимирязева и Ратомской. Сообщалось, что в итоге объект займет десять тысяч квадратных метров. Рядом будет парковка на 900 машиномест.